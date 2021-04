NBA : Sefolosha dit stop

Une finale NBA en 2012 avec OKC

Il n’a plus joué depuis le 8 mars 2020 avec Houston contre Orlando, juste avant la suspension de la saison NBA pour cause de pandémie de coronavirus. Mais Thabo Sefolosha ne rejouera plus. L’arrière (ou ailier) suisse a pris sa retraite. Cela n’avait jamais été officialisé, mais le basketteur de bientôt 37 ans (il les fêtera le 2 mai) a évoqué sa fin de carrière dans un podcast sud-africain, le pays de son père. «(…) Nous avions déjà évoqué la retraite avec ma femme en fin de saison dernière, et avions dès lors décidé de rentrer en Suisse. Après 14 ans passés aux Etats-Unis, il était temps de faire un pas en arrière », a expliqué le premier Suisse à avoir évolué en NBA, qui avait renoncé à jouer dans la bulle d’Orlando l’été dernier afin de rester auprès de sa famille.Après avoir débuté le basket à Vevey, sa ville natale, Thabo Sefolosha a pris la direction de Chalon à 18 ans, et a joué une saison chez les Espoirs et deux en Pro A, avant de signer en Italie, à Biella, en 2005.(l’année de LaMarcus Aldridge, Rajon Rondo ou encore Kyle Lowry) en treizième position par Philadelphia, qui l’a rapidement envoyé à Chicago. Le joueur de 1,98m aura finalement connu cinq franchises NBA : les Bulls de 2006 à 2009, Oklahoma City de 2009 à 2014 (avec un passage par Fenerbahce en 2011 pendant le lock-out), Atlanta de 2014 à 2017, Utah de 2017 à 2019, et donc Houston en 2019-20. C’est avec le Thunder qu’il a vécu ses meilleures années, avec notamment une finale NBA perdue en 2012 contre Miami et un record de points (28) contre San Antonio en 2013. Le Suisse a disputé 869 matchs de saison régulière, pour une moyenne de 5,7 points, 3,7 rebonds et 1,4 passes, et 96 matchs de play-offs, pour 4,4 points, 2,8 rebonds et 1,1 passes de moyenne.