NBA : Scottie Pippen annonce le décès de son fils ainé

I’m heartbroken to share that yesterday, I said goodbye to my firstborn son Antron. The two of us shared a love for basketball and we had countless conversations about the game. (1/3) pic.twitter.com/Zt3wo8wpcg

— Scottie Pippen (@ScottiePippen) April 19, 2021

Pippen, une famille de basketteur



Le sextuple champion NBA avec les Chicago Bulls a dû affronter la triste réalité de la vie. En pleine pandémie mondiale, l'ancien ailier a posté un message sur ses réseaux sociaux pour annoncer une triste nouvelle :À l'époque, en novembre 1987, le tout jeune Scottie Pippen venait d'être drafté en 5eme position par les SuperSonics de Seattle, mais était tout de suite échangé avec les Chicago Bulls. Il aura fait l'essentiel de sa carrière dans la ville de l'Illinois et aura élevé son fils ainé Antron là-bas. « S’il n’avait pas eu cette maladie, je pense sincèrement qu’il serait devenu joueur NBA.», écrit notamment l'ancien basketteur. Un message poignant et touchant de l'ailier des Bulls qui reste fier de son fils, qui souffrait d'asthme chronique. Une maladie qui l'aurait empêché de devenir pro selon lui.Une université réputée pour former des bons joueurs lors de la draft, tels que DeAndre Jordan, Khris Middleton ou encore Alex Caruso, récent champion NBA avec les Los Angeles Lakers.La star des Vanderbilt de Nashville veut suivre les traces dorées de son père. Coaché par Jerry Stackhouse, ce dernier a réalisé une grande saison avec 20,8 points, 4,8 passes décisives et 1,8 interception de moyenne. Il se laisse une marge pour revenir en NCAA l'année prochaine s'il n'est pas sélectionné dans quelques mois.