NBA - San Antonio : Vers un départ de Becky Hammon, adjointe de Gregg Popovich

Spurs assistant Becky Hammon is finalizing a five-year deal with the WNBA’s Las Vegas Aces that will make her the league’s highest paid coach, sources told @wojespn. pic.twitter.com/XxXN0Lazms

Hammon vers un contrat record en WNBA

Becky Hammon n’en peut plus d’attendre ! L’ancienne internationale russe, médaillée de bronze lors des Jeux Olympiques de Pékin en 2008 et vice-championne d’Europe en 2009 comme joueuse espérait devenir la première femme nommée à temps plein comme entraîneure d’une franchise NBA. Devancée en juin dernier par Chauncey Billups pour le poste aux Portland Trail Blazers après le départ de Terry Stotts, la native de Rapid City avait alors conservé le poste qui est le sien depuis la fin de sa carrière en 2014. En effet, Becky Hammon est une des plus proches collaboratrices de Gregg Popovich au sein du staff des San Antonio Spurs, remplaçant son mentor à plusieurs reprises en pré-saison. Celle qui évoluait au poste de meneuse ou d’arrière est même devenue la première femme à prendre la tête d’une équipe NBA quand, le 30 décembre 2020, Gregg Popovich avait été expulsé en plein match face aux Los Angeles Lakers. Depuis, Becky Hammon espérait avoir sa chance à temps plein dans la plus prestigieuse ligue de basketball.Une volonté qui s’est toutefois heurté à des refus successifs. « Il y a 30 places et elles sont incroyablement difficiles à obtenir, a confié en août dernier Becky Hammon dans des propos recueillis par Associated Press. Quand je dis qu’il y a 30 places, toutes ne sont pas disponibles donc je ne parle en réalité que de trois ou quatre, et elles sont vraiment difficiles à obtenir. » Face à une telle situation, la lassitude a fini par gagner celle qui a porté le maillot de la sélection russe entre 2008 et 2012. Selon les informations de The Athletic, Becky Hammon va prochainement tourner le dos aux Spurs pour rallier la WNBA, la ligne nord-américaine féminine de basketball. Les négociations entre la technicienne et les Las Vegas Aces, dont elle a défendu les couleurs entre 2007 et 2014 alors que la franchise était basée à San Antonio, portent sur un contrat de cinq ans qui en ferait l’entraîneure la mieux payée du championnat. De quoi atténuer la déception de n’avoir pas convaincu les franchises NBA.