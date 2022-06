NBA - San Antonio : Parker de retour après la retraite de Popovich ?

Parker président des opérations basket ?

A partir de mercredi prochain, l’ASVEL défendra son titre de championne de France contre Monaco ou Pau-Lacq-Orthez. Tony Parker, le président du club rhodanien, sera évidemment présent pour soutenir ses hommes. En poste depuis 2014, l’ancien meneur apprécie énormément ce rôle de dirigeant, dans le « front office » comme disent les Américains. Mais rien ne dit que celui qui a fêté ses 40 ans il y a quelques semaines restera toute sa vie aux commandes de l’ASVEL. Interrogé par le journal USA Today sur divers sujets, et notamment les Finales NBA que disputent actuellement Golden State et Boston (« je pense que ça va se jouer en sept matchs », estime-t-il), Tony Parker a répondu clairement à la question d’un éventuel futur en tant que coach. « Je préfère le front office en ce moment. Je suis dans ma loge, on vient de gagner la demi-finale, on va essayer d’être champion deux fois de suite. J'aime le côté front office.Et l'académie que je construis ici, nous avons de super jeunes gars dans mon équipe. Nous avons peut-être le premier choix de la Draft en 2023 (Victor Wembanyama, ndlr). Il a 17 ans, il joue de manière incroyable. C’est donc génial de redonner à mon pays. Mais un de ces jours, quand coach Pop prendra sa retraite, peut-être que je reviendrai. »On n'imagine mal Tony Parker remplacer l'emblématique coach, aujourd'hui âgé de 73 ans et détenteur du record de victoires en NBA, sur le banc des Spurs. En revanche, "Pop" a également la casquette de président des opérations basket, et l'ancien meneur pourrait donc lui succéder à ce poste-là, avec notamment la gestion du recrutement.Par le passé, Tony Parker avait également évoqué son envie de devenir propriétaire d'une franchise NBA. Mais il faudrait pour cela réunir plusieurs milliards de dollars...