NBA - San Antonio : Lonnie Walker IV révèle un terrible secret et se coupe les cheveux

"Ces démons m'ont épuisé mentalement"

Drafté en 18eme position il y a deux ans par les San Antonio Spurs, Lonnie Walker IV a signé deux premières saisons NBA honnêtes (5,6 points et 2,2 rebonds de moyenne cette saison en 53 matchs et 14,5 minutes). Sur le parquet, le joueur de 21 ans sortait de l’ordinaire en raison de sa coupe de cheveux, toute en hauteur. Mais derrière cette coupe de cheveux se cachait une terrible histoire, et jeudi, le natif de Pennsylvanie a décidé de la raconter, puis de couper ses cheveux, en signe de nouveau départ.« La vraie raison pour laquelle j’ai commencé à me laisser pousser les cheveux en cinquième grade (l’équivalent duCM2, ndlr) c’est que c’était un moyen de me cacherJ’étais un gamin crédule et curieux qui ne connaissait pas le vrai monde. Je me disais que mes cheveux étaient quelque chose que je pouvais contrôler. Je pouvais en faire ce que je voulais, ils étaient à moi. Et ça m’a donné confiance en moi. (…) Récemment, je n’étais pas au mieux. Ces vieilles histoires me sont revenues à l’esprit, et ces démons m’ont épuisé mentalement. À cause du virus, j’ai commencé à me regarder dans la glace, pour savoir qui j’étais vraiment derrière ces portes fermées. Pour la faire courte, j’ai trouvé la paix et le bonheur en moi, grâce à Dieu. J’ai pardonné tout le monde, même les personnes qui ne le méritaient pas. Pourquoi ? Parce que c’est un poids mort. Le temps n’attend pas, pourquoi devrais-je gâcher le mien pour ça ? », écrit le joueur sur Instagram, le tout accompagné d’une vidéo où on le voit se faire couper les cheveux, puis montrer l’évolution de son look capillaire au fil des années. C’est donc avec les cheveux très courts qu’on reverra Lonnie Walker à partir du 30 juillet à Orlando pour la reprise de la saison NBA avec les Spurs.