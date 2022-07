NBA - San Antonio : Les Spurs prolongent Johnson

San Antonio Spurs forward Keldon Johnson has agreed to a four-year, $80 million contract extension, Klutch Sports’ CEO Rich Paul and agent Lucas Newton tell @TheAthletic @Stadium.

Popovich l'avait emmené à Tokyo

Les Spurs de San Antonio tiennent à leur petit protégé. Selon les informations de The Athletic, la franchise de NBA a proposé une somme de 80 millions de dollars pour Keldon Johnson. Ce dernier, qui a décroché le titre de champion olympique l'été dernier, est donc désormais lié à sa formation actuelle jusqu'en 2027. Par conséquent,qui lui a été proposé par ses dirigeants actuels. Encore plus depuis le départ de Dejounte Murray, transféré aux Hawks d'Atlanta. C'est lors de l'édition 2019 que Johnson avait été drafté. Sa saison rookie s'était ensuite déroulée entre la G-League mais également la NBA.Par la suite, l'arrière (ou ailier) était devenu un élément plus qu'important dans l'effectif de San Antonio, surtout en prévision de l'avenir. D'ailleurs, pas plus tard que l'année dernière,, avec également des pourcentages de 47% aux tirs et 40% à trois-points. Avant d'être prolongé jusqu'à l'année 2027, il avait la possibilité de l'être avec un an d'avance, ce qui a été bel et bien fait, comme cela a pu arriver également à Ja Morant ou bien encore à Zion Williamson. Son coach, à savoir Gregg Popovich, l'avait également sélectionné, avec les Etats-Unis, pour Tokyo, lors des Jeux Olympiques, en remplacement de Bradley Beal. Preuve de sa confiance.