NBA : San Antonio, c'est quoi le problème ?

Champions NBA à cinq reprises lors des 21 dernières années, les San Antonio Spurs ont été une franchise qui comptait. Mais, depuis 2014 et le dernier titre de l’équipe texane, la situation a bien changé à l’AT&T Center. Les joueurs de Gregg Popovich ne font plus que de la figuration avec, notamment, une élimination dès le premier tour des play-offs lors des deux dernières saisons, d'abord face aux Golden State Warriors puis face aux Denver Nuggets. Et, pour la saison en cours qui est interrompue depuis le 11 mars dernier et dont la reprise est chaque jour un peu plus mise au conditionnel, le tableau est encore plus sombre. Douzièmes de la Conférence Ouest, les Spurs ont cinq victoires de retard sur les Memphis Grizzlies, actuel dernier qualifié pour la phase finale. Si la saison régulière devait être relancée pour les 28 derniers matchs encore à disputer avant les play-offs, les coéquipiers de DeMar DeRozan vont devoir cravacher pour ne pas s'arrêter de manière anticipée. Une situation qui reflète les difficultés actuelles de la franchise texane, qui semble en manque de leaders et à la recherche d'un renouveau.

Le « Big Three » loin d’avoir un successeur

La force des San Antonio Spurs, qui ont régné sur la NBA dans les années 2000 avec trois titres en cinq ans (2003, 2005 et 2007) avant de remettre les mains sur le Larry O’Brien Trophy en 2014, a été sans contestation son trio magique. Menée par Manu Ginobili, Tim Duncan et Tony Parker, l’équipe dirigée par Gregg Popovich a été propulsée aux sommets du championnat. Mais, après l’Américain en 2016, tant le Français que l’Argentin ont mis un terme à leur passage sous le maillot des Spurs en 2018. Des départs qui ont contraint les dirigeants de la franchise texane à redessiner leur effectif et à se mettre à la recherche de nouveaux leaders. Kawhi Leonard était appelé à prendre la succession du « Big Three » mais le natif de Los Angeles a rapidement fait part de ses envies d’ailleurs, ralliant d’abord les Toronto Raptors puis les Los Angeles Clippers. Le duo composé de DeMar DeRozan (22,2 points, 5,6 rebonds et 5,6 passes en moyenne cette saison) et LaMarcus Aldridge (18,9 points et 7,4 rebonds en moyenne cette saison) devait être la pierre angulaire du nouveau projet des Spurs mais, au vu des deux dernières saisons mais également de l’actuelle, la mayonnaise peine clairement à prendre, remettant en cause leur capacité à élever le niveau de l’équipe texane. Trouver un socle aussi solide que le « Big Three » devrait ouvrir à nouveau la porte de l'ambition aux Spurs.

Popovich en bout de course... et prêt à céder la place ?

Une situation qui a également de quoi remettre également en cause la légitimité de la direction technique des Spurs, et notamment celle de Gregg Popovich. Celui qui est à la tête de la franchise de San Antonio depuis quasiment un quart de siècle voit clairement son discours et ses méthodes s'émoussent et perdent de leur efficacité au fil du temps. En novembre dernier, The Athletic a laissé entendre que celui qui est surnommé « Pop » comptait mettre un terme à son engagement avec la franchise basée à San Antonio à l’issue de la saison, avant de se focaliser sur les Jeux Olympiques de Tokyo, où il devait être à la tête de Team USA durant l’été. Avec le report d’un an de cette échéance en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, la donne pourrait-elle changer ? En tout cas, la réflexion au plus haut niveau de la direction des Spurs a dû être alimentée par les premiers pas de Tim Duncan, nommé assistant en début de saison, sur le banc comme numéro un lors du retour du diable vauvert des Texans face aux Charlotte Hornets le 3 mars dernier, Gregg Popovich n’ayant pas pu tenir son rôle. Une telle décision verrait le natif des Iles Vierges Américaines, l’homme d’une seule équipe, se poser en héritier de celui qui a été son entraîneur durant toute sa carrière afin de rendre un peu de ce qui lui a été donné. Un héritage qui, toutefois, devrait être lourd à porter pour « The Big Fundamental ». Un staff et un effectif renouvelés, une solution qui pourrait aider à relancer des San Antonio Spurs à l'arrêt.