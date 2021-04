NBA - Saison régulière : Walker porte les Celtics contre les Suns, Philadelphia enregistre un troisième revers d'affilée

Le match de la nuit : Dallas Mavericks - Los Angeles Lakers

Il est enfin de retour. Dans la nuit de jeudi à vendredi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, Anthony Davis a refoulé un parquet, après un petit peu plus de deux mois d'absence, en raison d'une tendinose. Quelques petites minutes de jeu qui n'ont toutefois pas pu empêcher sa franchise des Los Angeles Lakers de s'incliner sur le parquet des Dallas Mavericks (115-110). De retour dans le cinq majeur, Davis a joué un total de 17 minutes de jeu, pour des statistiques personnelles de 4 points à 2 sur 10 aux tirs, 4 rebonds et 1 passe décisive. En face, Luka Doncic (30 points, 9 rebonds, 8 passes décisives) a fait le nécessaire pour que les siens terrassent les champions NBA en titre. Après cette deuxième défaite consécutive, les Los Angeles Lakers conservent leur cinquième place du classement de la conférence Ouest, tandis que les Dallas Mavericks sont juste derrière.

Le MVP de la nuit : Kemba Walker

Kemba Walker a réponu présent. Dans la nuit de jeudi à vendredi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, le meneur s'est montré plus qu'à son avantage, en terminant meilleur marqueur de sa franchise mais également de la rencontre à laquelle il a pris part, avec des statistiques personnelles de 32 points, 4 rebonds et 4 passes décisives. Sa franchise justement, à savoir les Bostons Celtics, cinquièmes du classement de la conférence Est, est venue à bout des Phoenix Suns, deuxièmes du classement de la conférence Ouest, (99-86). Une performance de choix face à une équipe qui restait sur un succès contre les leaders du classement de la conférence Est, les Philadelphia 76ers. Kemba Walker s'est fait plaisir et a fait le spectacle, réalisant certainement l'un de ses meilleurs matchs sous le maillot des Boston Celtics, en l'absence de Jaylen Brown, auteurs d'une septième victoire sur leurs huit derniers matchs.

Le flop de la nuit : Philadelphia 76ers

Rien ne va plus chez les Philadelphia 76ers. Dans la nuit de jeudi à vendredi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, la franchise, toujours première du classement de la conférence Est, a enregistré une troisième défaite consécutive, sur le parquet des Milwaukee Bucks, troisièmes de ce même classement, (124-117). La franchise locale, qui signe un quatrième succès d'affilée contre cette équipe, a notamment été portée par un homme en particulier, à savoir Giannis Antetokounmpo. Ce dernier termine meilleur marqueur des siens mais également meilleur marqueur de cette rencontre, avec un double double à la clé et des statistiques personnelles de 27 points, 16 rebonds et 6 passes décisives. Les 76ers ont assez rapidement perdu le fil de cette rencontre, et ce même dès le premier quart-temps. Philadelphia n'a jamais mené dans ce match et a même vu l'écart monter jusqu'à +21 (108-87), à la fin du troisième quart-temps.

Le Français de la nuit : Killian Hayes

Un total de trois Français a foulé les parquets, dans la nuit de jeudi à vendredi, dans le cadre de la saison régulière de NBA. Mais seul Adam Mokoka a connu la victoire, avec sa franchise des Chicago Bulls, contre celle des Charlotte Hornets (108-91). Les deux autres Tricolores concernés, à savoir Sekou Doumbouya et Killian Hayes, tous deux pensionnaires des Detroit Pistons et même présents dans le cinq majeur de la franchise basée dans l'État du Michigan, ont perdu, sur le parquet des San Antonio Spurs (106-91). Par rapport à son compatriote, Killian Hayes a su tirer son épingle du jeu, d'une certaine manière. En effet, le natif de Lakeland aux Etats-Unis a bouclé cette rencontre avec des statistiques personnelles de 12 points (5/15 aux tirs, 1/4 à 3pts et 1/1 aux lancers-francs), 0 rebond, 5 passes décisives, 2 fautes, 1 interception, 4 ballons perdus et 1 contre en 31 minutes de jeu.



NBA / SAISON REGULIERE

Jeudi 22 avril 2021

Boston Celtics - Phoenix Suns : 99-86

Milwaukee Bucks - Philadelphia 76ers : 124-117

Orlando Magic - New Orleans Pelicans : 100-135

San Antonio Spurs - Detroit Pistons : 106-91

>>> Killian Hayes (DET) (12 points (5/15 aux tirs, 1/4 à 3pts et 1/1 aux lancers-francs), 0 rebond, 5 passes décisives, 2 fautes, 1 interception, 4 ballons perdus et 1 contre en 31 minutes de jeu).

>>> Sekou Doumbouya (DET) (3 points (1/2 aux tirs, 1/1 à 3pts et 0/0 aux lancers-francs), 3 rebonds, 3 passes décisives, 1 faute, 0 interception, 1 ballon perdu et 0 contre en 14 minutes de jeu).



Chicago Bulls - Charlotte Hornets : 108-91

>>> Adam Mokoka (CHI) (0 point (0/0 aux tirs, 0/0 à 3pts et 0/0 aux lancers-francs), 0 rebond, 1 passe décisive, 0 faute, 0 interception, 1 ballon perdu et 0 contre en 1 minute de jeu).



Dallas Mavericks - Los Angeles Lakers : 115-110