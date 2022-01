NBA - Saison régulière : Victoire pour les Clippers, défaite pour les Lakers

Pas de « King », pas de victoire pour les Lakers



BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Dimanche 30 janvier 2022

Les Los Angeles Clippers ont repris leur marche en avant. Battus ce vendredi par le Miami Heat, les Californiens ont poursuivi leur « road trip » avec une troisième victoire en cinq matchs consécutifs loin de leurs bases. Si les Clippers ont fait la course en tête dès les premiers instants de la rencontre, les coéquipiers de LaMelo Ball (23 points, 6 rebonds, 10 passes) ont su tenir le choc et contenir l’avance de leurs adversaires sous les dix points pendant les trois premier quart-temps. Les Hornets ont même su passer devant au tableau d’affichage à cinq reprises… mais sans jamais prendre plus d’un point d’avance. C’est à l’abord des douze dernières minutes que la situation a commencé à se dégrader pour Charlotte. Malgré les absences de Kawhi Leonard, Paul George ou encore Nicolas Batum, les Clippers se sont envolés dans le dernier quart-temps. Reggie Jackson (19 points, 5 passes) et Brandon Boston Jr en sortie de banc (19 points, 5 rebonds) ont permis à la franchise de Californie d’aller chercher un succès de 25 points (90-115) et équilibrer leur bilan à 26 victoires pour 26 défaites. Les Hornets, quant à eux, voient leur série d deux victoires prendre fin.Les Lakers, quant à eux, continuent leur chemin de croix. En déplacement sur le parquet des Hawks, les joueurs de Los Angeles ont concédé une troisième défaite de suite. Une rencontre pour laquelle ils n’ont pu composer avec LeBron James. En effet, victime d’un gonflement au genou gauche, le « King » sera au repos pour une durée indéterminée. Malgré cela, les coéquipiers de Malik Monk (33 points, 10 rebonds) et Anthony Davis (27 points, 5 rebonds) ont fait la course en tête durant l’essentiel du premier quart-temps avant de trébucher dans les derniers instants. Les Hawks ont tenu devant au tableau d’affichage mais ont finalement été devancés de neuf points au moment de retrouver les vestiaires. Les Lakers ont ensuite pris jusqu’à dix points d’avance au début du troisième quart-temps. C’est alors que les Hawks ont réagi sous l’impulsion de Trae Young (36 points, 5 rebonds, 12 passes) et John Collins (20 points, 11 rebonds)… avant de prendre un éclat pour se retrouver menés de dix points à l’entame des douze dernières minutes. Un dernier quart-temps qui a finalement permis aux Hawks d’inverser la tendance pour conclure sur un 8-0 pour l’emporter (129-121), leur septième victoire de suite.- Los Angeles Lakers : 129-121Timothé Luwawu-Cabarrot (ATL) n’a pas jouéSekou Doumbouya (LAL) n’a pas jouéCharlotte Hornets -: 90-115Nicolas Batum (LAC) n’a pas jouéChicago Bulls - Portland Trail BlazersDetroit Pistons - Cleveland CavaliersMilwaukee Bucks - Denver NuggetsOrlando Magic - Dallas MavericksMinnesota Timberwolves - Utah JazzPhoenix Suns - San Antonio Spurs