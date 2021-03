NBA - Saison régulière : Utah renoue avec le succès, Brooklyn battu par Orlando malgré les 43 points de Irving

Le match de la nuit : Toronto Raptors - Utah Jazz

Ces derniers temps, le Utah Jazz alterne le bon et le bon moins. Et cela se reflète donc sur ses résultats. Dans la nuit de vendredi à samedi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, la franchise s'est arrachée pour venir à bout des Toronto Raptors (112-115), du côté de Tampa, continuant ainsi sa succession de victoires puis de défaites depuis maintenant sept bons matchs. Le Jazz, qui occupe la première place du classement de la conférence Ouest, se relance donc. Un succès qui fait suite à un revers loin d'être attendu et enregistré sur le parquet des Washington Wizards (131-122). Une victoire qui coïncide ainsi également avec le grand retour sur les parquets d'un certain Mike Conley (15 points, 6 rebonds, 4 passes décisives), qui a donc fait plus que du bien à sa formation. De son côté, Donovan Mitchell (31 points, 5 rebonds, 6 passes décisives) a notamment mis tout le monde d'accord dans le « money time ».

Le MVP de la nuit : Andrew Wiggins

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Pourtant, ce n'était visiblement pas le cas du côté des Golden State Warriors, privés de Stephen Curry. Dans la nuit de vendredi à samedi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, la franchise est allée s'imposer sur le parquet des Memphis Grizzlies (103-116). Le tout grâce notamment à un homme en particulier, à savoir Andrew Wiggins. En effet, le basketteur a terminé cette rencontre en tant que meilleur marqueur de sa franchise mais également meilleur marqueur de ce match, avec des statistiques personnelles de 40 points, 8 rebonds, 4 passes décisives, 4 interceptions. En compagnie de Jordan Poole (25 points à 10/15 au tir), le Canadien a même, pour l'occasion, formé un redoutable et inattendu duo, puisque les statistiques personnelles des deux hommes s'élèvent donc à un total particulièrement impressionnant de 65 points.

Le flop de la nuit : Brooklyn Nets

Brooklyn est tombé ! Dans la nuit de vendredi à samedi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, la franchise s'est inclinée sur le parquet de l'Orlando Magic (121-113), du côté de l'Amway Center. Une défaite qui intervient après six victoires de rang, alors que les Nets étaient invaincus depuis le 28 février dernier. Durant cette rencontre, Kyrie Irving a pourtant inscrit 43 points, ce qui fait même d'ailleurs de lui le meilleur marqueur de sa franchise, de cette rencontre mais également de la nuit, mais cela n'a donc pas suffi. Il faut dire qu'en face, Orlando a pu s'appuyer sur un redoutable duo composé de Aaron Gordon, qui termine avec 38 points, et de Evan Fournier, qui en a inscrit pas moins de 31. Si Orlando fait donc chuter Brooklyn, la franchise en profite également pour mettre fin à sa propre série de défaites, qui était de neuf d'affilée.

Le Français de la nuit : Evan Fournier

Si dix nouvelles rencontres de la saison régulière de NBA avaient lieu, dans le nuit de vendredi à samedi, seuls quatre Français étaient sur les parquets, avec des fortunes diverses évidemment (trois vainqueurs, un perdant). Après neuf défaites consécutives, l'Orlando Magic a retrouvé le chemin de la victoire et avec la manière, puisque la franchise floridienne s'est tout bonnement offert le scalp des Brooklyn Nets, qui occupent désormais la deuxième place du classement de la conférence Est (121-113). A cette occasion, Evan Fournier a donc plus que brillé, puisque le Tricolore a terminé troisième meilleur marqueur de cette rencontre et deuxième meilleur marqueur de sa franchise, avec des statistiques personnelles de 31 points (10/13 aux tirs, 6/8 à 3pts et 5/6 aux lancers-francs), 3 rebonds, 2 passes décisives, 2 fautes, 0 interception, 4 ballons perdus et 0 contre en 35 minutes de jeu).



NBA / SAISON REGULIERE

Vendredi 19 mars 2021

Boston Celtics - Sacramento Kings : 96-107

Cleveland Cavaliers - San Antonio Spurs : 110-116

Houston Rockets - Detroit Pistons : 100-113

>>> Sekou Doumbouya (DET) (3 points (1/2 aux tirs, 1/1 à 3pts et 0/0 aux lancers-francs), 0 rebond, 1 passe décisive, 3 fautes, 0 interception, 2 ballons perdus et 0 contre en 7 minutes de jeu).



Memphis Grizzlies - Golden State Warriors : 103-116

>>> Killian Tillie (MEM) (3 points (1/4 aux tirs, 1/2 à 3pts et 0/0 aux lancers-francs), 3 rebonds, 1 passe décisive, 0 faute, 0 interception, 0 ballon perdu et 3 contres en 6 minutes de jeu).



Miami Heat - Indiana Pacers : 110-137

Orlando Magic - Brooklyn Nets : 121-113

>>> Evan Fournier (ORL) (31 points (10/13 aux tirs, 6/8 à 3pts et 5/6 aux lancers-francs), 3 rebonds, 2 passes décisives, 2 fautes, 0 interception, 4 ballons perdus et 0 contre en 35 minutes de jeu).



Toronto Raptors - Utah Jazz : 112-115

>>> Rudy Gobert (UTA) (15 points (5/9 aux tirs, 0/0 à 3pts et 5/7 aux lancers-francs), 16 rebonds, 1 passe décisive, 3 fautes, 0 interception, 2 ballons perdus et 2 contres en 35 minutes de jeu).



Denver Nuggets - Chicago Bulls : 131-127 ap

Phoenix Suns - Minnesota Timberwolves : 113-101

Portland Trail Blazers - Dallas Mavericks : 125-119