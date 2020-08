NBA - Saison régulière : Toronto assure la deuxième place à l'Est, Oklahoma City tranquille contre Washington

Toronto a assuré l'essentiel

Oklahoma City n'a pas forcé son talent



The rook put up a new career-high 23 points. (8-13 FG incl. 5-8 from downtown). @BazleyDarius | #ThunderUp pic.twitter.com/QpPtk1m5SO

— OKC THUNDER (@okcthunder) August 9, 2020

NBA – SAISON RÉGULIÈRE

Il n'y a désormais plus de doutes possibles. Toronto terminera bien cette saison régulière 2019-20 de NBA à la deuxième place finale du classement de la conférence Est. En effet, ce dimanche soir, la franchise basée dans l'Ontario au Canada a disposé des Memphis Grizzlies (108-99). Les champions NBA en titre ont notamment été guidés par Pascal Siakam, meilleur marqueur du match et de son équipe, avec 26 points, 1 rebond et 3 passes décisives, sans oublier également le double-double de Serge Ibaka (12 points, 12 rebonds)., tout comme Ja Morant notamment, pourtant auteur d'un double-double (17 points, 10 passes décisives). A noter également le match compliqué du Lituanien Jonas Valanciunas qui, malgré 10 rebonds, termine avec un zéro pointé au niveau des points. Si Toronto affrontera donc, lors des play-offs, le septième de la conférence Ouest, de son côté, Memphis, huitième justement à l'Ouest, n'est pas encore sûr d'être du grand rendez-vous censé débuter d'ici quelques jours seulement.Une victoire qui ne souffre d'aucune contestation possible. Ce dimanche soir, dans le cadre de la saison régulière de NBA, le Thunder d'Oklahoma City a tranquillement disposé des Wizards de Washington (121-105)., avec un total de 23 points, soit son record en carrière, sans oublier 7 rebonds ainsi qu'une passe décisive, et de l'Italien Danilo Gallinari, qui termine avec 20 points, 2 rebonds et 2 passes décisives. De son côté, Chris Paul a frôlé le double-double (13 points, 9 passes décisives). Pendant une bonne partie de la rencontre, Billy Donovan s'est même offert le luxe de laisser ses titulaires sur le banc des remplaçants, dans l'optique surtout des play-offs qui se profilent. Cette probante victoire permet ainsi également à la franchise basée dans l'État de l'Oklahoma de s'emparer de la cinquième place du classement de la conférence Ouest. Si sa position reste inchangée, alors OKC pourrait ainsi rencontrer les Houston Rockets, lors du premier tour.– Washington Wizards : 121-103– Memphis Grizzlies : 108-99New Orleans Pelicans – San Antonio SpursBoston Celtics – Orlando MagicPortland Trail Blazers – Philadelphia 76ersSacramento Kings – Houston RocketsLos Angeles Clippers – Brooklyn Nets