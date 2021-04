NBA - Saison régulière : Tatum gagne son duel avec Curry, Phoenix chute lourdement

Les Lakers s'offrent un Jazz remanié

Sans Donovan Mitchell, Mike Conley et Rudy Gobert, Utah a longtemps tenu tête aux Lakers (127-115). Le Jazz s'est appuyé sur un collectif solide pour remonter un retard de 14 points dans le dernier quart-temps. C'est finalement la franchise basée à Los Angeles, grâce à Dennis Schröder, qui a eu besoin de s'employer pour éviter la défaite avec un lay-up pour égaliser à trois secondes du buzzer. L'issue de la rencontre s'est jouée lors d'une prolongation à sens unique où les Californiens ont pris le dessus. Andre Drummund d'un côté, et Jordan Clarkson de l'autre se sont illustrés avec 27 points chacun. La preuve que le duel entre les deux favoris de la Conférence Ouest était équilibré malgré les nombreuses absences. Au classement, il y a toujours sept victoires entre les deux franchises.

Jayson Tatum remporte son duel avec Steph Curry

Si Steph Curry a été le meilleur marqueur du match entre Boston et Golden State (119-114) avec 47 unités, la victoire est revenue à Jayson Tatum qui a délivré une performance quasi équivalente : 44 points. Le joueur des Celtics y a même ajouté 10 rebonds et 3 passes décisives pour une de ses meilleures prestations de la saison. A 64% de réussite aux tirs, l'ailier a notamment réussi un excellent 5/9 à 3 points. Le joueur de 23 ans a su s'illustrer dans une fin de match longtemps indécise avec 12 points dans le dernier quart-temps. Sur la ligne des lancers-francs, à 3 points ou en pénétration, il a été décisif avec des paniers importants dans les derniers instants de la partie. C'est lui qui a définitivement donné l'avantage aux siens à 48 secondes du buzzer. Avec ce succès, les C's enchaînent une sixième victoire d'affilée.

Coup d'arrêt pour les Suns

Phoenix a laissé passer une occasion de revenir à mois d'une victoire du Jazz. Les Suns n'ont pas profité de la défaite d'Utah chez les Lakers. Ils se sont largement inclinés à domicile face à San Antonio (85-111). Hors du coup offensivement, les coéquipiers de Chris Paul n'ont pas réussi à enchaîner un cinquième succès d'affilée. Particulièrement maladroits à l'image de Devin Booker (15 points à 6/18 aux tirs), ils ont été beaucoup moins en réussite que d'habitude à 3 points (22%). Ce rendement a été insuffisant face à des Spurs pourtant privés de Demar DeRozan.

Killian Tillie, seul Tricolore sur le pont

Ce samedi, il n'y a que Killian Tillie qui a représenté la France sur les parquets NBA. Pendant que la plupart de ses compatriotes était laissée au repos, l'ancien de Gonzaga a joué six minutes pour aider Memphis à ramener une victoire de son déplacement à Milwaukee (115-128). L'intérieur a marqué deux points, pris deux rebonds et contré un tir face aux Bucks de Giannis Antetokounmpo.



NBA / SAISON REGULIERE

Samedi 17 avril 2021





Los Angeles Lakers - Utah Jazz : 127-115

>>> Rudy Gobert (UTAH) n'a pas joué

Washington Wizards - Detroit Pistons : 121-100

>>>Killian Hayers (DET) n'a pas joué

>>> Sekou Doumbouya (DET) n'a pas joué

Chicago Bulls - Cleveland Cavaliers : 106 - 96

>>> Adam Mokoka (CHI) n'a pas joué

Boston Celtics - Golden State : 119-114

>>> Evan Fournier (BOS) n'a pas joué

Milwaukee Bucks - Memphis Grizzlies : 115-128

>>> Axel Toupane (MIL) n'a pas joué

>>> Killian Tillie (MEM) : 2 points, 2 rebonds, 1 contre en 6 minutes

Phoenix Suns - San Antonio Spurs : 85-111