NBA - Saison régulière : Russell poursuit la remontada

Le match de la nuit : Charlotte - Oklahoma City

Les 18 418 fans du Spectrum Center ont eu le droit à du spectacle ! Charlotte et Oklahoma City se sont rendus coup pour coup dans la nuit de vendredi à samedi pour finalement se quitter sur un court succès du Thunder après prolongation (104-102). En forme ces derniers temps malgré une défaite contre Memphis la veille, les coéquipiers de Shai Gilgeous-Alexander (27 points, 4 rebonds, 1 passe) ont pris le jeu à leur compte dès le premier quart. Jusqu’au retour des vestiaires, les visiteurs ont maintenu l'écart autour des dix points d’avance malgré un Terry Rozier (26 points, 4 rebonds, 3 passes) inspiré pour le réduire. Alors qu'ils pensaient avoir fait le plus dur en prenant les devants en fin de partie, les Hornets ont finalement craqué dans le money-time. Les locaux ont été dominés durant la prolongation pour finir sur une petite défaite, la quatrième de rang. Bonne opération pour Oklahoma City qui consolide sa place parmi les huit premiers à l’Ouest.

Le MVP de la nuit : D’Angelo Russell

Golden State peut lui dire merci. Si les Warriors ont signé une quatrième victoire de rang face à Phoenix dans la nuit de vendredi à samedi (105-96), c’est en partie grâce à D’Angelo Russell, seul joueur capable de répondre à Devin Booker. Les deux hommes se sont livré un véritable duel tout au long de la rencontre pour finalement voir le premier l’emporter avec sa franchise. Le joueur de 23 ans a pourtant vu ses partenaires malmenés face à des Suns bien décidés à mettre fin à la remontée de la lanterne rouge à l’Ouest. Seulement, Russell a répondu aux 34 points inscrits par Booker par 31 unités, 5 rebonds et 6 passes pour permettre à Golden State de prendre les devants en fin de match après deux quart-temps dominés par Phoenix. Un coup dur pour les Suns qui ont compté jusqu’à treize points d’avance mais qui ne s’attendaient pas à un réveil californien emmené par un seul homme.

Le Français de la nuit : Evan Fournier

Il était le seul Français sur les parquets de NBA dans la nuit de vendredi à samedi. Evan Fournier n’a pas déçu en s’octroyant le titre de meilleur marqueur du Magic lors de la victoire face à Philadelphie (98-97). Auteur de 20 points, 2 rebonds et 6 passes décisives, le joueur d’Orlando a permis à son équipe de décrocher une courte victoire, décisive pour s’installer dans le top 8 à l’Est. Les 76ers ont pourtant dominé la première période avant de commencer à baisser en intensité au milieu du troisième quart-temps. Fournier et les siens n’en demandaient pas tant pour prendre l’avantage et compter jusqu’à dix points de plus par moments. Malgré quelques frayeurs en fin de partie, Orlando a su s’imposer pour mettre fin à la série positive de Philadelphie et signer un deuxième succès consécutif.

Le flop de la nuit : Atlanta

Les Hawks n’y arrivent toujours pas. Incapable de gagner depuis plusieurs semaines, Atlanta a signé cette nuit une neuvième défaite de suite face au leader à l’Est (86-112). Les partenaires d’Allen Crabbe (20 points, 4 rebonds) n’ont rien pu faire pour éviter un nouveau revers contre une franchise largement supérieure qui a eu besoin de moins d’un quart-temps pour prendre le large. En tête de plus de 20 points à la pause, Milwaukee n’a eu qu’à gérer son avance au retour des vestiaires avec notamment un Ersan Ilyasova auteur d’un double-double (18 points, 17 rebonds). Les Bucks ont déroulé en fin de partie et ont rectifié le tir après une défaite contre Philadelphie trois jours plus tôt pour décrocher un 28eme succès cette saison. Le choc des extrêmes n’a finalement pas livré de surprise, Atlanta n’a pas existé devant son public.



NBA - SAISON REGULIERE

Vendredi 27 Decembre 2019



Boston Celtics - Cleveland Cavaliers : 129-117



Orlando Magic - Philadelphia 76ers : 98-97

>>> Les stats d'Evan Fournier (ORL) : 20 points (8 sur 14 aux tirs dont 2 sur 7 à 3 points), 2 rebonds, 6 passes, 3 fautes, 2 interceptions.



Charlotte Hornets - Oklahoma City Thunder : 102-104



Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks : 86-112



Miami Heat - Indiana Pacers : 113-112



Golden State Warriors - Phoenix Suns : 105-96