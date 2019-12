NBA - Saison régulière : Retour aux affaires pour Doncic, les Lakers renouent avec la victoire, Milwaukee s'en sort sans G.Antetokounmpo

Le match de la nuit : Blazers-Lakers



Le MVP de la nuit : Luka Doncic de retour à son meilleur niveau

Le flop de la nuit : Atlanta atteint la barre des 10

Le Français de la nuit : Evan Fournier malgré la défaite



Le Top 10 de la nuit

Samedi 28 décembre 2019

Vexés d’avoir été battus le jour de Noël par les Clippers, les Los Angeles Lakers ont remis les points sur les « i » ! En déplacement sur le parquet des Portland Trail Blazers, les coéquipiers de Kyle Kuzma (24 points), LeBron James (21 points, 16 passes) et Anthony Davis (20 points, 9 rebonds) ont rappelé à tout le monde que leur septième défaite de la saison avait tout de l’accident plus que de la baisse de forme. Une rencontre durant laquelle Damian Lillard (31 points, 9 passes), Hassan Whiteside (19 points, 16 rebonds) ont su résister, faisant la course en tête en milieu de premier quart-temps puis au début du deuxième avant d’effacer un débours de onze points dans le troisième. Mais plus la fin de la rencontre s’est approchée, plus les Lakers ont serré le jeu, accélérant en toute fin de troisième quart-temps avant de maintenir leur niveau de jeu durant les douze dernières minutes du match. Un dernier coup de collier qui permet aux Californiens de s’imposer dans l’Oregon de huit longueurs (120-128), de repartir de l’avant et de conforter leur première place dans la Conférence Ouest devant les Denver Nuggets, vainqueurs la nuit dernière des Memphis Grizzlies (119-110).Après un retour à la compétition intéressant face aux Spurs jeudi dernier, Luka Doncic a confirmé qu’il était de retour aux affaires ! Face à une équipe des Golden State Warriors privée de Stephen Curry et Klay Thompson, le Slovène s’est baladé pour aller chercher un nouveau triple-double (31 points, 12 rebonds, 15 passes) pour permettre aux Dallas Mavericks d’aller chercher un 21eme succès en 31 matchs cette saison. Mais, pendant deux quart-temps et demi, rien n’a été simple pour les Mavs qui ont fait face à une révolte des anciens champions, emmenés par D’Angelo Russell (35 points) et Damion Lee (18 points, 12 rebonds). Ce sont les joueurs de Bay Area qui ont fait la course en tête l’essentiel du temps avant un troisième quart-temps catastrophique marqué par un 15-0 qui a changé la face de la rencontre. Dès lors, les Mavericks ont totalement pris le contrôle des opérations et n’ont cessé de creuser l’écart jusqu’à compter 30 points d’avance en début de quatrième quart-temps. L’écart étant fait, les joueurs de Dallas ont baissé de pied, Luka Doncic a retrouvé le banc et l’écart final s’est établi à 20 longueurs (121-141) pour des Mavericks, qui ont battu le record de la franchise de tirs à trois points réussis dans un match (24), qui lorgnent le podium de la Conférence Ouest, étant juste derrière les Houston Rockets, vainqueurs de Brooklyn (108-98), qui comptent une victoire de plus pour un match supplémentaire disputé depuis le début de la saison. Les Warriors, pour leur part, retombent dans leurs travers et continuent d’afficher un des pires bilans de la ligue.Mais LE pire bilan de la NBA cette saison est celui des Atlanta Hawks et, lors de leur déplacement sur le parquet des Chicago Bulls, les coéquipiers de John Collins (34 points, 8 rebonds) ont atteint la barre des dix... défaites de suite ! Pourtant les joueurs de Géorgie ont bien entamé le match, marquant les quatre premiers points du match par Collins et Bruno Fernando... mais tout s’est ensuite bien corsé et les Bulls ont fait un authentique cavalier seul. Avec six joueurs au-dessus des dix points dont Lauri Markkanen (25 points), les joueurs de l’Ilinois ont passé une soirée plus que tranquille face à une équipe dépassée de toutes parts et qui n’a pu que constater l’augmentation de l’écart minute après minute pour s’incliner de 35 points (116-81). Avec cette 27eme défaite en 33 rencontres disputées depuis le début de la saison, les Atlanta Hawks s’enfoncent à la dernière place de la Conférence Est, devancés par des New York Knicks qui retrouvent des couleurs avec une deuxième victoire de suite, face à une autre équipe en méforme cette saison, les Washington Wizards (100-107). Les Bulls, pour leur part, renouent avec la victoire et tentent de rivaliser avec le Magic pour la huitième place.La franchise d’Orlando, justement, a pu compter sur un grand Evan Fournier... mais c’était bien trop insuffisant pour venir à bout de la meilleure équipe de la saison, les Milwaukee Bucks. Et pourtant, ces derniers n’avaient pas aligné leur « Greek Freak » Giannis Antetokounmpo, qui a manqué un deuxième match de suite en raison de douleurs au dos. Avec 23 points, Evan Fournier a été le meilleur marqueur du Magic dans cette rencontre mais, quasiment de bout en bout, les Bucks de Kris Middleton (21 points, 7 passes) et Ersan Ilyasova (17 points, 14 rebonds) ont fait la course en tête dans cette rencontre. Il y a bien eu un sursaut d’orgueil des Floridiens dans le troisième quart-temps durant lequel ils sont revenus à deux longueurs mais le dernier quart-temps a été trop long pour eux qui s’inclinent de onze longueurs (111-100), leur septième défaite sur les dix derniers matchs, ce qui permet à Chicago de se rapprocher pour cette fameuse huitième place. Milwaukee, pour sa part, aligne un 29eme succès en 34 matchs, le deuxième de suite sans Giannis Antetokounmpo, ce qui permet de maintenir à distance Miami, qui a eu besoin d’une prolongation pour signer un cinquième succès de rang lors de son match face aux Philadelphia 76ers (117-116) quand Boston, qui a chuté face aux Toronto Raptors (97-113) perd du terrain et voit revenir les champions en titre.- Memphis Grizzlies : 119-110- Indiana Pacers : 120-98Boston Celtics -: 97-113Vincent Poirier (BOS) n’a pas joué- Brooklyn Nets : 108-98William Howard (HOU) n’a pas jouéTimothé Luwawu-Cabarrot (BKN) : 6 points à 2/6 aux tirs (dont 2/4 à trois points) et 0/2 au lancers francs, 6 rebonds, 3 passes, 1 interception, 1 perte de balle et 2 fautes en 25 minutesWashington Wizards -: 100-107Ian Mahinmi (WAS) : 9 points à 4/9 aux tirs (dont 0/1 à trois points) et 1/3 aux lancers francs, 10 rebonds, 1 interception, 2 contres, 1 perte de balle et 2 fautes en 28 minutesMinnesota Timberwolves -: 88-94- Philadelphia 76ers : 117-116 (ap)- Atlanta Hawks : 116-81Adam Mokoka (CHI) : 0 points à 0/2 aux tirs et 2 rebonds en 3 minutes- Orlando Magic : 111-100Evan Fournier (ORL) : 23 points à 8/16 aux tirs (dont 4/7 à trois points) et 3/3 aux lancers francs, 3 rebonds, 2 passes, 1 interception, 3 pertes de balle et 3 fautes en 32 minutes- Detroit Pistons : 136-109Sekou Doumbouya (DET) n’a pas jouéGolden State Warriors -: 121-141Sacramento Kings -: 110-112Elie Okobo (PHX) : 6 points à 1/4 aux tirs (dont 1/2 à trois points) et 3/3 aux lancers francs, 1 rebond, 3 passes et 1 interception en 12 minutesPortland Trail Blazers -: 120-128Jaylen Hoard (POR) n’a pas jouéLos Angeles Clippers -: 107-120Rudy Gobert (UTAH) : 12 points à 4/6 aux tirs et 4/5 aux lancers francs, 8 rebonds, 1 contre, 1 perte de balle et 2 fautes en 36 minutes