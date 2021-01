NBA - Saison régulière : Report du match Boston-Miami à cause du coronavirus

The following has just been released by the NBA: pic.twitter.com/Ouai3KHyor

Le deuxième match reporté depuis le début de la saison

Le duel entre le Miami Heat et les Boston Celtics va se faire attendre. Alors que les franchises de Floride et de Nouvelle-Angleterre devaient s’affronter ce dimanche au TD Garden, la NBA a confirmé à quelques heures de la rencontre son report à une date ultérieure en raison du coronavirus. En effet, à la suite d’un test « non concluant » venant d’un joueur du Heat, l’ensemble de l’effectif floridien a été déclaré « cas contact » de ce joueur, rendant la tenue de la rencontre impossible.« Le match NBA prévu ce soir entre Miami et Boston au TD Garden a été reporté conformément aux protocoles de santé et de sécurité de la ligue, annonce la NBA dans un communiqué. En raison de la recherche des cas contacts chez les joueurs du Heat, l'équipe ne dispose pas des huit joueurs disponibles requis pour participer à cette rencontre. » Ce report est le deuxième depuis le début de la saison et fait suite à celui du match entre Oklahoma City et Houston, initialement prévu le 23 décembre dernier et qui n’a pas encore trouvé une nouvelle place dans le calendrier établi par la NBA.