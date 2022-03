NBA - Saison régulière : Phoenix étrille Portland, Miami chute à Milwaukee

Le match de la nuit : Phoenix Suns - Portland Trail Blazers

Et de 50 ! Dans la nuit de mercredi à jeudi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, les Suns de Phoenix ont décroché leur 50eme victoire de la saison, en s'imposant très largement contre les Trail Blazers de Portland (120-90). Une victoire acquise malgré l'absence du duo composé de Chris Paul et de Devin Booker. Surtout, le leader du classement de la conférence Ouest se remet dans le bon sens de la marche, après deux défaites de rang. Durant cette rencontre, c'est Cameron Johnson qui a terminé meilleur marqueur de sa franchise mais également meilleur marqueur de cette rencontre, avec des statistiques personnelles de 20 points, 4 rebonds et 4 passes décisives. Les Suns ont pratiquement toujours mené dans cette rencontre mais ce n'est qu'après la pause qu'ils ont alors pris une avance plus grande et définitive de +30.

Le MVP de la nuit : Donovan Mitchell (Utah Jazz)

Sans lui, l'issue de cette rencontre aurait certainement pu être tout autre. Dans la nuit de mercredi à jeudi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, le meneur (ou arrière) international américain Donovan Mitchell, aujourd'hui âgé de 25 ans, a terminé meilleur marqueur de sa franchise mais également meilleur marqueur de la rencontre à laquelle il a pris part, avec un double-double à la clé et des statistiques personnelles de 37 points, 2 rebonds et 10 passes décisives. Surtout, six de ses 37 points ont été plus que précieux, puisqu'inscrits dans la prolongation qui a permis à son équipe du Jazz de l'Utah de finalement battre les Rockets de Houston (127-132). Quant à ses dix passes décisives, il s'agit tout simplement de son meilleur total de cette saison.

Le flop de la nuit : Miami Heat

Une défaite qui fait tache. Dans la nuit de mercredi à jeudi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, le Heat de Miami s'est incliné, de justesse, sur le parquet des tenants du titre, à savoir les Bucks de Milwaukee (120-119). Pourtant, à cinq minutes du terme de cette rencontre, le retard des Bucks était alors de quatorze unités. Mais Milwaukee n'a donc pas lâché, avec un incroyable come-back, avant un "game-winner" de Jrue Holiday. Ce choc entre le leader du classement de la conférence Est et le quatrième du classement de cette même conférence a donc choisi son camp. Miami restait pourtant sur quatre victoires de rang, mais, en ayant jamais réussi à prendre le large, le Heat a donc été puni, malgré Tyler Herro, qui termine meilleur marqueur de cette rencontre avec des statistiques de 30 points, 7 rebonds et 5 passes décisives.

Le Français de la nuit : Rudy Gobert (Utah Jazz)

Il était en grande forme. Dans la nuit de mercredi à jeudi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, le pivot international français Rudy Gobert, aujourd'hui âgé de 29 ans, a terminé deuxième meilleur marqueur de sa franchise mais également deuxième meilleur marqueur de la rencontre disputée, avec un énorme double-double à la clé et des statistiques personnelles de 27 points, 17 rebonds et 1 passe décisive. Le Tricolore a également inscrit pas moins de dix dunks, soit, tout bonnement, son nouveau record personnel. A une petit unité des onze d'un certain Shaquille O'Neal. Sa prestation a donc forcément été pour beaucoup dans la victoire de sa franchise du Jazz de l'Utah, sur le parquet des Rockets de Houston, à l'issue de la prolongation (127-132).



NBA / SAISON REGULIERE

Mercredi 2 mars 2022

Cleveland Cavaliers - Charlotte Hornets : 98-119

Orlando Magic - Indiana Pacers : 114-122 ap

Philadelphia 76ers - New York Knicks : 123-108

>>> Evan Fournier (NYK) (3 points (1/8 aux tirs, 0/5 à 3pts et 1/2 aux lancers-francs), 0 rebond, 0 passe décisive, 3 fautes, 2 interceptions, 0 ballon perdu et 1 contre en 27 minutes de jeu).



Houston Rockets - Utah Jazz : 127-132 ap

>>> Rudy Gobert (UTA) (27 points (12/14 aux tirs, 0/0 à 3pts et 3/4 aux lancers-francs), 17 rebonds, 1 passe décisive, 4 fautes, 1 interception, 2 ballons perdus et 2 contres en 38 minutes de jeu).



Milwaukee Bucks - Miami Heat : 120-119

New Orleans Pelicans - Sacramento Kings : 125-95

Denver Nuggets - Oklahoma City Thunder : 107-119

>>> Théo Maledon (OKC) (9 points (3/7 aux tirs, 1/3 à 3pts et 2/2 aux lancers-francs), 3 rebonds, 4 passes décisives, 0 faute, 0 interception, 0 ballon perdu et 0 contre en 18 minutes de jeu).

>>> Olivier Sarr (OKC) (6 points (3/5 aux tirs, 0/0 à 3pts et 0/0 aux lancers-francs), 3 rebonds, 2 passes décisives, 0 faute, 0 interception, 2 ballons perdus et 0 contre en 14 minutes de jeu).



Phoenix Suns - Portland Trail Blazers : 120-90