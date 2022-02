NBA - Saison régulière : Phoenix domine Brooklyn pour sa 11eme victoire de suite, Milwaukee s'en sort, Denver a sombré

Le match de la nuit : 11 de suite pour les Suns

Mais qui pourra arrêter les Suns ? L’intouchable leader de la Conférence Ouest a profité de la réception des Nets pour aligner une onzième victoire consécutive, la 41eme en 50 matchs disputés depuis le début de la saison. Si le duo composé de Kyrie Irving (26 points) et James Harden (22 points, 10 passes) a permis à la franchise de Brooklyn de tenir tête à la meilleure équipe de la ligue en début de match, les joueurs de l’Arizona ont vite pris l’ascendant… mais sans parvenir à aller au-delà d’une avance de onze points au tout début du deuxième quart-temps. Le retour sur le parquet du Footprint Center n’a pas été de tout repos pour les Suns, qui ont dilapidé l’avantage pris avant la pause mais, comme en début de match, l’avance des Nets n’a jamais dépassé un point. Devin Booker (35 points, 6 rebonds), Mikal Bridges (27 points, 8 rebonds) et Chris Paul (20 points, 14 passes) ont alors permis à Phoenix de prendre l’ascendant de manière définitive sur une équipe des Nets toujours plus en perdition. Les Suns s’imposent au final de dix longueurs (121-111) et conservent deux victoires d’avance sur les Warriors qui, avec une équipe largement remaniée, a dominé les Spurs (120-124). Les Nets, de leur côté, enchaînent une cinquième défaite de suite et pointent au sixième rang de la Conférence Est.

Le MVP de la nuit : G.Antetokounmpo sort les Bucks d’un mauvais pas

Les Bucks ont longtemps cru passer une soirée des plus agréables. Sous l’impulsion d’un Giannis Antetokounmpo des grands soirs, auteur d’un triple-double (33 points, 15 rebonds, 11 passes), la franchise de Milwaukee a longtemps marché sur les Wizards. Dès le premier quart-temps, l’écart entre les deux formations a atteint les quinze longueurs pour se stabiliser au-dessus des dix points tout au long des douze minutes menant à la mi-temps. C’est après la pause que les joueurs de D.C., emmenés par Kyle Kuzma (25 points, 11 rebonds) et Montrezl Harrell (20 points, 5 rebonds), ont changé de braquet. Progressivement, tout au long du troisième quart-temps, les Wizards ont réduit leur retard pour revenir à cinq points avec douze minutes encore à jouer dans la rencontre. Une dernière période que Washington a démarré tambour battant pour passer devant et compter trois points d’avance pour la seule et unique fois du match. En effet, la réaction des Bucks a été immédiate avec le « Greek Freak » dans le rôle du bourreau. Milwaukee s’impose de quatorze longueurs (112-98) et poursuit son alternance victoire-défaite vue sur les quatre matchs précédents. Les Wizards, de leur côté, enchaînent un sixième revers de suite et vont vite devoir se reprendre pour encore croire aux play-offs.

Le flop de la nuit : Les Nuggets passent à côté

Si les Suns ont vu leur série de victoires se prolonger, les Nuggets ont renoué avec la défaite après cinq succès de rang. Et la franchise du Colorado n’a absolument pas fait semblant avec une déroute majuscule sur le parquet des Timberwolves. Si les coéquipiers de Nikola Jokic (21 points, 16 rebonds, 8 passes) ont fait jeu égal avec leurs adversaires sur un premier quart-temps qu’ils ont globalement dominé, l’entame du deuxième a mis un terme définitif au suspense dans cette rencontre. Multipliant les séries avec une défense resserrée, les coéquipiers de Karl-Anthony Towns (24 points, 10 rebonds, 7 passes) et Taurean Prince (23 points, 9 rebonds) ont fait boire la tasse aux Nuggets. Seul un léger sursaut d’orgueil a empêché l’écart de dépasser les 20 points à la pause. Mais, au retour sur le parquet de leur Target Center, les Wolves ont poursuivi leur entreprise de démolition pour atteindre un écart maximal de 30 points avec un peu plus de six minutes à jouer. Avec la victoire solidement en main, les joueurs de Chris Finch ont un peu levé le pied, laissant Denver réduire de moitié son retard au terme de la rencontre. Avec cette victoire, la deuxième de suite (130-115), les Wolves réduisent l’écart sur les Nuggets dans la course à la sixième place à l’Ouest.

Le Français de la nuit : Hayes seul en scène

Les joueurs tricolores n’ont pas été à la fête la nuit passée. Alors que Joël Ayayi n’a pas été retenu avec les Wizards pour le match à Milwauke, seul Killian Hayes a foulé le parquet lors de la réception des Pelicans par les Pistons. L’arrière de 20 ans a eu un temps de jeu respectable (7 points en 20 minutes) mais n’a pas pu empêcher la défaite à domicile de la franchise du Michigan. Pourtant, pendant l’essentiel du deuxième et du troisième quart-temps, ce sont les Pistons qui ont fait la loi avec jusqu’à quinze longueurs d’avance. Mais les coéquipiers de Cory Joseph (18 points) et Jerami Grant (17 points) ont baissé de pied en fin de troisième quart-temps avant de perdre le contrôle des opérations dans les douze dernières minutes. Sous l’impulsion de Brandon Ingram (26 points) et Jonas Valanciunas (13 points, 13 rebonds), les Pelicans ont inversé la tendance pour s’envoler vers la victoire (101-111). La franchise de Louisiane profite de l’occasion pour mettre un terme à sa série de quatre revers consécutifs et renvoie les Pistons à leurs doutes, eux qui étaient sortis de l’ornière avec une victoire sur les Cavaliers mais restent avant-dernier de la Conférence Est avec une 38eme défaite en 50 matchs.



BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Lundi 1er février 2022

Detroit Pistons - New Orleans Pelicans : 101-111

> Killian Hayes (DET) : 7 points à 3/6 aux tirs (dont 0/2 à trois points) et 1/3 aux lancers francs, 2 rebonds, 2 passes, 1 interception, 2 pertes de balle et 1 faute en 20 minutes



Milwaukee Bucks - Washington Wizards : 112-98

> Joël Ayayi (WAS) n’a pas joué



Toronto Raptors - Miami Heat : 110-106

Chicago Bulls - Orlando Magic : 126-115

Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets : 130-115

San Antonio Spurs - Golden State Warriors : 120-124

Phoenix Suns - Brooklyn Nets : 121-111