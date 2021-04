NBA - Saison régulière : Philadelphia renoue avec le succès, Milwaukee renversé par Curry et les Warriors

Le match de la nuit : Boston Celtics - Philadelphia 76ers

La défaite contre les Memphis Grizzlies est déjà effacée. Dans la nuit de mardi à mercredi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, les Philadelphia 76ers ont renoué avec le succès, sur le parquet des Boston Celtics (96-106). Pour cette rencontre, la franchise a notamment pu s'appuyer sur un homme en particulier. Son pivot All-Star Joel Embiid était en forme et il l'a prouvé, puisqu'il termine meilleur marqueur des siens, mais également meilleur marqueur de ce match, avec un total de 35 points, 6 rebonds et 1 passe décisive. En face, les Celtics ont donc dû se rendre à l'évidence. D'autant plus que pour ce match, Boston a dû faire sans son Français Evan Fournier. Le trio composé de Kemba Walker, Jaylen Brown et Jayson Tatum a bien tenté de faire son maximum, mais cela n'a donc pas suffi. Grâce à ce probant succès, les Philadelphia 76ers récupère la première place du classement de la conférence Est.

Le MVP de la nuit : Stephen Curry

Stephen Curry a fait le spectacle. Dans la nuit de mardi à mercredi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, le meneur a signé une très belle partition, terminant sa rencontre, avec des statistiques personnelles de 41 points, 6 rebonds et 4 passes décisives. Des totaux qui lui ont permis de finir meilleur marqueur de son équipe, mais également meilleur marqueur du match. Un match qui a vu sa franchise des Golden State Warriors venir à bout des Milwaukee Bucks (122-121). Une victoire qui a fini par définitivement se dessiner dans les tous derniers instants du quatrième et dernier quart-temps. Dans le troisième, les locaux accusaient alors encore un retard de douze unités. Après la mi-temps, Curry a inscrit 30 de ses 41 points et sa franchise a fini par faire une différence définitive, grâce à un 16-5 infligé à leurs adversaires d'un soir dans les dernières minutes de ce duel passionnant.

Le flop de la nuit : Milwaukee Bucks

Cette fois, Giannis Antetokounmpo a manqué. Absent depuis désormais deux rencontres, le Grec aurait certainement été plus que précieux pour sa franchise des Milwaukee Bucks. Dans la nuit de mardi à mercredi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, celle-ci s'est inclinée sur le parquet des Golden State Warriors (122-121). Une défaite qui a mis fin à une série de trois victoires de rang pour la franchise basée dans l'État du Wisconsin. Pourtant, malgré l'absence du « Greak Freak », les Bucks avaient d'autres arguments à faire-valoir. Grâce notamment à Jrue Holiday (29 points, 3 rebonds, 5 passes décisives) et Khris Middleton (28 points, 2 rebonds, 7 passes décisives), les Bucks ont donc bel et bien réussi à faire la course en tête, au niveau du tableau d'affichage, pendant une bonne partie de la deuxième mi-temps, mais, dans les dernières secondes, cela n'a donc pas suffi pour les troisièmes de la conférence Est.

Le Français de la nuit : Nicolas Batum

Quatre Français étaient sur les parquets. Dans la nuit de mardi à mercredi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, Nicolas Batum (5 points (2/5 aux tirs, 1/4 à 3pts et 0/0 aux lancers-francs), 6 rebonds, 2 passes décisives, 2 fautes, 1 interception, 0 ballon perdu et 0 contre en 21 minutes de jeu), pensionnaire des Los Angeles Clippers, a pu apporter sa pierre à l'édifice, en sortie de banc, alors que sa franchise a triomphé contre les Portland Trail Blazers (133-116). Ce fut aussi le cas pour Killian Tillie (5 points (2/6 aux tirs, 1/4 à 3pts et 0/0 aux lancers-francs), 2 rebonds, 1 passe décisive, 0 faute, 0 interception, 0 ballon perdu et 1 contre en 13 minutes de jeu), également en sortie de banc, pour les Memphis Grizzlies, victorieux du Miami Heat (112-124). De leur côté, Sekou Doumbouya, avec les Detroit Pistons, et Axel Toupane, avec les Milwaukee Bucks, ont été bien plus discrets.



NBA / SAISON REGULIERE

Mardi 6 avril 2021

Indiana Pacers - Chicago Bulls : 97-113

Atlanta Hawks - New Orleans Pelicans : 123-107

Boston Celtics - Philadelphia 76ers : 96-106

Toronto Raptors - Los Angeles Lakers : 101-110

Miami Heat - Memphis Grizzlies : 112-124

>>> Killian Tillie (MEM) (5 points (2/6 aux tirs, 1/4 à 3pts et 0/0 aux lancers-francs), 2 rebonds, 1 passe décisive, 0 faute, 0 interception, 0 ballon perdu et 1 contre en 13 minutes de jeu).



Denver Nuggets - Detroit Pistons : 134-119

>>> Sekou Doumbouya (DET) (2 points (1/5 aux tirs, 0/2 à 3pts et 0/0 aux lancers-francs), 3 rebonds, 0 passe décisive, 0 faute, 0 interception, 1 ballon perdu et 0 contre en 30 minutes de jeu).



Golden State Warriors - Milwaukee Bucks : 122-121

>>> Axel Toupane (MIL) (0 point (0/0 aux tirs, 0/0 à 3pts et 0/0 aux lancers-francs), 0 rebond, 0 passe décisive, 0 faute, 0 interception, 0 ballon perdu et 0 contre en 1 minute de jeu).



Los Angeles Clippers - Portland Trail Blazers : 133-116

>>> Nicolas Batum (LAC) (5 points (2/5 aux tirs, 1/4 à 3pts et 0/0 aux lancers-francs), 6 rebonds, 2 passes décisives, 2 fautes, 1 interception, 0 ballon perdu et 0 contre en 21 minutes de jeu).