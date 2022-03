NBA - Saison régulière : Milwaukee s'impose à Philadelphie, Dallas enfonce les Lakers

Le match de la nuit : Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks

Ce n'était pourtant pas gagné d'avance. Finalement, dans la nuit de mardi à mercredi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, les Bucks de Milwaukee se sont imposés sur le parquet des 76ers de Philadelphia (116-118). Le tout porté notamment par Giannis Antetokounpo, qui termine meilleur marqueur de sa franchise, mais également meilleur marqueur de cette rencontre, avec un double-double à la clé et des statistiques personnelles de 40 points, 14 rebonds et 6 passes décisives. Pourtant, à la pause, les visiteurs accusaient un retard de dix longueurs (61-51), mais la différence a finalement été faite lors du quatrième et dernier quart-temps. Au classement de la conférence Est, Milwaukee est deuxième et Philadelphia est quatrième.

Le MVP de la nuit : Kevin Durant (Brooklyn Nets)

Kevin Durant était encore au rendez-vous. Dans la nuit de mardi à mercredi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, l'ailier (ou ailier fort) international américain, aujourd'hui âgé de 33 ans, a terminé meilleur marqueur de sa franchise des Nets de Brooklyn, mais également meilleur marqueur de la rencontre à laquelle il a pris part, et qu'il a remportée, à savoir contre les Pistons de Detroit (130-123), avec un double-double à la clé et des statistiques personnelles de 41 points, 11 rebonds et 5 passes décisives. Pourtant, ce n'était pas gagné d'avance pour les locaux, mais le talent de Durant a finalement été pour beaucoup dans cette victoire finale des siens, qui ont pris les choses en main dès le retour des vestiaires.

Le flop de la nuit : Los Angeles Lakers

Les Lakers s'enfoncent encore un peu plus. Dans la nuit de mardi à mercredi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, la franchise basée du côté de Los Angeles, privée de LeBron James mais également d'Anthony Davis, a de nouveau chuté, et même plutôt lourdement, cette fois sur le parquet des Mavericks de Dallas (128-110). Pour construire cette très large victoire, les locaux ont notamment pu s'appuyer sur Luka Doncic, qui termine meilleur marqueur de sa franchise mais également meilleur marqueur de cette rencontre, avec un triple-double à la clé et des statistiques personnelles de 34 points, 12 rebonds et 12 passes décisives. Avec ce troisième revers de rang, les Lakers ne sont que onzièmes du classement de la conférence Ouest.

Le Français de la nuit : Nicolas Batum (Los Angeles Clippers)

Si trois Français étaient présents sur les parquets de NBA, dans le cadre de la saison régulière, dans la nuit de mardi à mercredi, seul l'un d'entre eux a gagné sa rencontre. Nicolas Batum, pensionnaire des Clippers de Los Angeles, a contribué à la victoire des siens, menés pourtant de 25 points (!), contre le Jazz de l'Utah (121-115), avec des statistiques personnelles de 8 points (3/5 aux tirs, 1/2 à 3pts et 1/1 aux lancers-francs), 4 rebonds, 0 passe décisive, 1 faute, 2 interceptions, 1 ballon perdu et 1 contre en 22 minutes de jeu. En face, son compatriote Rudy Gobert a frôlé le double-double (9 points (4/7 aux tirs, 0/0 à 3pts et 1/6 aux lancers-francs), 16 rebonds, 1 passe décisive, 5 fautes, 2 interceptions, 3 ballons perdus et 3 contres en 38 minutes de jeu).



NBA / SAISON REGULIERE

Mardi 29 mars 2022

Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks : 116-118

Washington Wizards - Chicago Bulls : 94-107

Brooklyn Nets - Detroit Pistons : 130-123

>>> Killian Hayes (DET) (13 points (6/10 aux tirs, 1/3 à 3pts et 0/0 aux lancers-francs), 4 rebonds, 3 passes décisives, 2 fautes, 4 interceptions, 0 ballon perdu et 1 contre en 33 minutes de jeu).



Dallas Mavericks - Los Angeles Lakers : 128-110

Los Angeles Clippers - Utah Jazz : 121-115

>>> Rudy Gobert (UTA) (9 points (4/7 aux tirs, 0/0 à 3pts et 1/6 aux lancers-francs), 16 rebonds, 1 passe décisive, 5 fautes, 2 interceptions, 3 ballons perdus et 3 contres en 38 minutes de jeu).

>>> Nicolas Batum (LAC) (8 points (3/5 aux tirs, 1/2 à 3pts et 1/1 aux lancers-francs), 4 rebonds, 0 passe décisive, 1 faute, 2 interceptions, 1 ballon perdu et 1 contre en 22 minutes de jeu).