NBA - Saison régulière : Milwaukee fait chuter Brooklyn, Utah tombe, les Lakers sur leur lancée

Le match de la nuit : Nets-Bucks

Alors que les Bulls ont profité de la réception des Wizards pour signer une neuvième victoire de suite (130-122) et consolider leur place de leader de la Conférence Est grâce notamment à Zach LaVine (27 points) et Nikola Vucevic (16 points, 14 rebonds), le choc de la nuit était bien au Barclays Center. Respectivement dauphin de Chicago et troisième à l’Est, Nets et Bucks se sont expliqués face-à-face. Un duel à sens unique qui a tourné en faveur des coéquipiers de Giannis Antetokounmpo (31 points, 7 rebonds, 9 passes). En effet, malgré Kevin Durant (29 points, 9 rebonds, 7 passes) et James Harden (16 points, 9 rebonds, 7 passes), les joueurs de Brooklyn ont été menés au score de bout en bout. Si ces derniers ont résisté durant la première moitié du match, c’est au retour sur le parquet que la franchise de Minneapolis a haussé le ton et dépassant la barre des 20 points d’avance. Seule la fin de match, alors que les Bucks menaient de 23 points avec quatre minutes encore à jouer, a vu les Nets imposer leur jeu. Toutefois, malgré un 13-2 pour conclure, le mal était déjà fait pour Brooklyn qui s’incline de douze longueurs (109-121), la quatrième défaite en cinq matchs. Les Bucks, après deux revers de suite, repartent de l’avant et se rapprochent des Nets, qui ont toutefois quatre matchs en moins.

Le MVP de la nuit : LeBron James

Les Lakers ont-ils enfin trouvé la bonne formule ? Toujours sans Anthony Davis, la franchise californienne a pu compter sur un LeBron James des bons jours (32 points, 8 rebonds, 9 passes) pour enchaîner une quatrième victoire de suite lors de la réception des Hawks. Si les coéquipiers d’un Théo Maledon maladroit au tir (0 points, 3 rebonds, 3 passes) ont cru pouvoir réaliser un exploit à Los Angeles avant de reprendre espoir à la mi-temps au bénéfice d’un retour à seulement trois longueurs à la mi-temps. Si l’écart entre les deux formations a joué au yo-yo en tout début de troisième quart-temps, la donne a ensuite changé avec les Lakers qui ont pris le large. Grâce notamment à Trae Young (25 points, 14 passes) et John Collins (21 points, 8 rebonds), les Hawks ont tenté de résister et d’espérer un miracle dans les douze dernières minutes. Mais, ne parvenant pas à descendre sous les dix points de retard, la franchise de Géorgie a fini par s’avouer vaincue de seize longueurs (134-118), une septième défaite sur les dix derniers matchs qui la maintient en bas de tableau de la Conférence Est. Pour les Lakers, cette quatrième victoire de suite est l’occasion de consolider leur sixième place à l’Ouest.

Le flop de la nuit : Le Jazz tombe sans ses leaders

Rudy Gay, Mike Conley, Rudy Gobert, Bojan Bogdanovic, Donovan Mitchell… La liste des absents était trop longue pour le Jazz ! En déplacement sur le parquet des Raptors, les joueurs de Salt Lake City ont longtemps tenu la dragée haute aux champions 2019 mais ont fini par craquer dans le sprint final. Et celui qui symbolise le succès de la franchise canadienne est bien Fred VanVleet. Avec 37 points, 10 rebonds et 10 passes, ce dernier a tout simplement réalisé le premier triple-double de sa carrière NBA. Et il fallait bien ça pour effacer quasiment 36 minutes d’un basketball trop insuffisant pour dominer une équipe du Jazz qui s’est appuyée sur Eric Paschall (29 points) et Elijah Hughes (26 points, 8 rebonds) pour tenir aussi longtemps que possible. Mais un 14-0 pour les Raptors dans le troisième quart-temps a changé la donne. A partir de là, le match a changé de sens et ce sont les joueurs de Toronto qui ont pris le large pour aller chercher une victoire de quatorze longueurs (122-108), leur cinquième de suite. Le Jazz, de son côté, reste troisième à l’Ouest malgré sa deuxième défaite sur les dix derniers matchs.

Le Français de la nuit : Frank Ntilikina

Au lendemain de l’exploit d’Evan Fournier, les joueurs français n’ont pas été à la fête ! Alors que Théo Maledon a été imprécis avec les Hawks et que Théo Maledon a eu peu de temps de jeu lors de la défaite du Thunder face aux Timberwolves (105-135), c’est Frank Ntilikina qui a eu le meilleur bilan. Sur le banc avec les Mavericks lors du derby texan à Houston, l’ancien joueur des Knicks a finalement pu avoir un temps de jeu de seize minutes avec 7 points, 3 rebonds et 4 passes à son actif. Des Mavs qui, sans Luka Doncic ou encore Kristaps Porzingis ont toutefois maîtrisé des Rockets sans grande idée. Ces derniers, emmenés par Christian Wood (20 points), ont été très vite dépassés après avoir fait la course en tête dans les premiers instants de la rencontre. Après un premier quart-temps conclu avec 20 points d’avance, le match a tourné à la démonstration avec un cavalier seul des Mavericks qui ont progressivement creusé un écart insurmontable pour la franchise basée à Houston. Au final, Dallas s’impose de 24 longueurs (106-130) et signe un cinquième succès de suite pour tenir le rythme des Lakers, qui poussent fort derrière malgré un match en plus à leur actif.



BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Vendredi 7 janvier 2022

Philadelphia 76ers - San Antonio Spurs : 119-100



Brooklyn Nets - Milwaukee Bucks : 109-121



Toronto Raptors - Utah Jazz : 122-108

> Rudy Gobert (UTAH) n’a pas joué



Chicago Bulls - Washington Wizards : 130-122

> Joël Ayayi (WAS) n’a pas joué



Houston Rockets - Dallas Mavericks : 106-130

> Frank Ntilikina (DAL) : 7 points à 3/7 aux tirs (dont 1/3 à trois points), 3 rebonds, 4 passes, 1 interception, 1 perte de balle et 3 fautes en 16 minutes



Oklahoma City Thunder - Minnesota Timberwolves : 105-135

> Théo Maledon (OKC) : 7 points à 3/5 aux tirs (dont 1/3 à trois points), 1 rebond, 2 passes, 1 perte de balle et 2 fautes en 8 minutes

> Jaylen Hoard (OKC) n’a pas joué



Denver Nuggets - Sacramento Kings : 121-111

> Petr Cornelie (DEN) n’a pas joué



Los Angeles Lakers - Atlanta Hawks : 134-118

> Timothé Luwawu-Cabarrot (ATL) : 0 points à 0/5 aux tirs (dont 0/5 à trois points), 3 rebonds, 3 passes et 1 faute en 23 minutes



Portland Trail Blazers - Cleveland Cavaliers : 101-114