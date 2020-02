NBA - Saison régulière : Milwaukee enchaîne contre Philadelphia, les Clippers n'y arrivent plus

Le match de la nuit : Milwaukee Bucks - Philadelphia 76ers



Le MVP de la nuit : James Harden

Le flop de la nuit : Les Angeles Clippers

Le Français de la nuit : Timothé Luwawu-Cabarrot



Le Top 10 de la nuit

NBA – SAISON REGULIERE

Samedi 22 février 2020

Il y avait une classe d'écart. Dans la nuit de samedi à dimanche, au Fiserv Forum de Milwaukee, dans le cadre de la saison régulière de NBA, les Bucks de Milwaukee ont aisément disposé des 76ers de Philadelphia (119-98). Une victoire qui ne souffre donc d'aucune contestation. Une rencontre parfaitement maîtrisée, de bout en bout, sous l'impulsion d': 31 points (12/17 aux tirs, 2/5 à 3pts et 5/8 aux lancers-francs), 17 rebonds, 8 passes décisives, 2 fautes, 0 interception, 4 ballons perdus et 1 contre en 29 minutes de jeu. D'entrée de jeu, les Sixers, particulièrement maladroits à trois-points, ont pris un écart de 10 points, difficile à combler et qu'ils ont finalement traîné, plus ou moins, jusqu'au bout de la rencontre.James Harden était particulièrement en forme. Dans la nuit de samedi à dimanche, à la Vivint Smart Home Arena de Salt Lake City, dans le cadre de la saison régulière de NBA, l'arrière (ou meneur) américain de 30 ans a terminé la rencontre avec les statistiques suivantes : 38 points (13/23 aux tirs, 6/11 à 3pts et 6/9 aux lancers-francs), 5 rebonds, 7 passes décisives, 3 fautes, 2 interceptions, 3 ballons perdus et 1 contre en 37 minutes de jeu., à savoir Utah. Le Jazz s'est finalement incliné, à domicile, sur le score de 110 à 120. Les Rockets enchaînent là une troisième victoire de rang. Les deux formations, qui ont le même bilan (36 victoires - 20 défaites), se suivent au classement de la conférence Ouest.Les Clippers n'y arrivent plus. Dans la nuit de samedi à dimanche, dans le cadre de la saison régulière de NBA, la franchise californienne a chuté au Staples Center de Los Angeles, contre les Kings de Sacramento (103-112), signant ainsi là une troisième défaite de rang. Déjà vainqueurs des Clippers, fin janvier au Staples Center, les Kings ont donc remis cela., eux qui n'ont plus connu la victoire depuis le 10 février dernier. C'est la première fois, depuis l'entame de cet exercice 2019-20, que les Clippers, qui ont clairement montré leurs soucis du moment, notamment en terme d'automatismes, enregistrent là trois défaites de rang.C'est le match le plus abouti de sa saison. Dans la nuit de samedi à dimanche, au Spectrum Center de Charlotte, dans le cadre de la saison régulière de NBA, les Nets de Brooklyn ont disposé des Hornets de Charlotte, sur le score de 86 à 115. Le tout en grande partie grâce à un homme, et il est français. En effet, l'arrière (ou ailier)en cours, grâce aux statistiques suivantes : 21 points (7/12 aux tirs, 4/7 à 3pts et 3/4 aux lancers-francs), 4 rebonds, 0 passe décisive, 4 fautes, 0 interception, 1 ballon perdu et 0 contre en 23 minutes de jeu. Grâce à lui, le Nets ont stoppé la série en cours de leur adversaire d'un soir, à savoir trois victoires de rang.Los Angeles Clippers –: 103-112Charlotte Hornets –: 86-115>>> Timothé Luwawu-Cabarrot (BRO) (21 points (7/12 aux tirs, 4/7 à 3pts et 3/4 aux lancers-francs), 4 rebonds, 0 passe décisive, 4 fautes, 0 interception, 1 ballon perdu et 0 contre en 23 minutes de jeu).– Dallas Mavericks : 111-107Chicago Bulls –: 104-112>>> Adam Mokoka (CHI) (2 points (1/2 aux tirs, 0/0 à 3pts et 0/0 aux lancers-francs), 1 rebond, 1 passe décisive, 3 fautes, 1 interception, 0 ballon perdu et 0 contre en 17 minutes de jeu).>>> Élie Okobo (PHO) (0 point (0/0 aux tirs, 0/0 à 3pts et 0/0 aux lancers-francs), 0 rebond, 3 passes décisives, 0 faute, 0 interception, 0 ballon perdu et 0 contre en 6 minutes de jeu).– Cleveland Cavaliers : 124-105– Philadelphia 76ers : 119-98Utah Jazz –: 110-120>>> Rudy Gobert (UTA) (12 points (3/7 aux tirs, 0/0 à 3pts et 6/9 aux lancers-francs), 6 rebonds, 0 passe décisive, 2 fautes, 0 interception, 0 ballon perdu et 2 contres en 34 minutes de jeu).