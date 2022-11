Nouvelle défaite pour les Bucks de Milwaukee. Dans la nuit de vendredi à samedi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, la franchise s'est inclinée sur le parquet des Spurs de San Antonio (111-93). Pour un deuxième revers lors de ses trois derniers matchs. Les visiteurs étaient à nouveau diminué par les blessures et les locaux, sous la houlette notamment de Keldon Johnson (29 points), ou bien encore Devin Vassell (22 points) et Jakob Poeltl (15 points, 10 rebonds). ont donc su en profiter, en l'absence notamment de Giannis Antetokounmpo, en délicatesse avec son genou gauche, ou bien encore de Jrue Holiday, blessé à une cheville. A Milwaukee, Khris Middleton, Pat Connaughton et Joe Ingles manquent également toujours à l'appel, alors que Grayson Allen est tombé malade juste avant ce match. Jevon Carter (21 points) et Brook Lopez (19 points) n'ont pas suffi. San Antonio a pris les commandes de cette rencontre, dès le premier quart-temps, pour ne plus être rattrapé ensuite. Les Spurs en profitent pour enregistrer une cinquième victoire d'affilée. Quant aux Bucks, ils conservent leur place de leaders au niveau du classement de la conférence Est.

Les Celtics portés par Tatum

Et de cinq pour Boston. Les Celtics ont enregistré une cinquième victoire consécutive, en prenant le meilleur sur les Nuggets de Denver (131-112). Le tout grâce notamment à Jayson Tatum, auteur de 34 points et à 30 unités ou plus pour la septième fois cette saison, ou bien encore à Jaylen Brown et ses 25 unités. Al Horford, Grant Williams et Payton Pritchard ont également joué un rôle dans ce résultat final. Dans le même temps, c'est une fin de série pour Denver, qui restait sur quatre succès de rang. Les Nuggets ont été devant, au niveau du tableau d'affichage, mais seulement en tout début de rencontre. Malgré une belle résistance durant l'intégralité de cette rencontre, la franchise a finalement dû rendre les armes, à la toute fin de ce match. Nikola Jokic (29 points) n'a pas suffi, tout comme Aaron Gordon (17 points, 8 rebonds).

Curry répond encore présent pour les Warriors

Stephen Curry a fait la différence à lui tout seul ou presque. Avec 40 points, il a largement participé à la victoire de sa franchise des Warriors de Golden State, tenante du titre, contre celle des Cavaliers de Cleveland (106-101). Après cinq défaites de rang, Golden State enchaîne une deuxième victoire consécutive. Curry a été plus précieux et notamment lors du quatrième et dernier quart-temps. Une période durant laquelle le principal intéressé a alors inscrit 18 de ses 40 points. Et surtout dix lors des 78 dernières secondes, dont un panier à trois points, pour égaliser à 98-98, à seulement 1'18" du buzzer. En face, Donovan Mitchell a frôlé le triple-double (29 points, 10 rebonds, 9 passes décisives). Insuffisant pour éviter aux siens une troisième défaite de rang, après huit victoires consécutives.