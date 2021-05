NBA - Saison régulière : Memphis vers le play-in, Washington battu malgré le record de Westbrook tout comme Utah malgré Gobert

Plus d’informations à suivre…



BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Lundi 10 mai 2021

Atlanta Hawks - Washington Wizards : 125-124



Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers : 102-111



Memphis Grizzlies - New Orleans Pelicans : 115-110

> Killian Tillie (MEM) n’a pas joué



San Antonio Spurs - Milwaukee Bucks : 146-125

> Axel Toupane (MIL) n’a pas joué



Golden State Warriors - Utah Jazz : 119-116

> Rudy Gobert (UTAH) : 10 points à 4/6 aux tirs et 2/3 aux lancers francs, 16 rebonds, 1 passe, 3 pertes de balle et 1 faute en 31 minutes



Portland Trail Blazers - Houston Rockets : 140-129