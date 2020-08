NBA - Saison régulière : Lillard prend feu, les Pelicans et les Kings éliminés

Embiid se blesse, Lillard cartonne



👀 the BEST from @Dame_Lillard's FIVE 50+ point games this season!



60 PTS | 7 3PM

61 PTS | 11 3PM

50 PTS | 8 3PM

51 PTS | 9 3PM

51 PTS | 4 3PM pic.twitter.com/ZiL2XLMdvZ

— NBA (@NBA) August 10, 2020

Brooklyn crée la surprise

NBA – SAISON RÉGULIÈRE

On commence à y voir plus clair dans la bulle d’Orlando ! On connait désormais deux des huit affiches du premier tour des play-offs et deux nouvelles équipes éliminées de la course aux phases finales. En effet, à l’Est, Milwaukee (1er) sera opposé à Orlando (8eme) et Toronto (2eme) à Brooklyn (7eme), alors qu’à l’Ouest, Sacramento et New Orleans feront leurs valises d’ici quelques jours.Les Pelicans ont mené d’un point, en tout début de match, et n’ont ensuite presque plus existé face aux Spurs, comptant jusqu’à 20 points de retard au début de la deuxième mi-temps. Même s’ils sont revenus à -3 à trois minutes de la fin, les Texans leur ont collé un 8-0 pour s’imposer sans trembler. JJ Redick termine avec 31 points et Zion Williamson avec 25 points, mais ce sont bien les Spurs de DeMar DeRozan (27pts) qui peuvent toujours rêver des play-offs. Sacramento, de son côté, est assuré de ne plus avoir que deux matchs à jouer avant les vacances, suite à sa défaite 129-112 contre Houston. Menés pendant une grande partie de la première mi-temps (-13 à la fin du premier quart) par les Kings de De’Aaron Fox (26pts, 9pds), les Rockets ont écrasé leurs adversaires au retour des vestiaires (32-15 dans le troisième quart), pour compter jusqu’à 24 points d’avance, et l'emporter sans problème, le tout sans Russell Westbrook.Les Rockets peuvent toujours finir entre la troisième et la septième place de l’Ouest.Toujours à l’Ouest, Portland est l’équipe qui disputerait le play-in face à Memphis si la saison s’arrêtait là. Les Blazers ont décroché leur quatrième victoire en six matchs dans la bulle, contre Philadelphia : 124-121. Après un début de match en leur faveur (67-58, mt), les joueurs de l’Oregon ont vu les 76ers, pourtant rapidement privés de Joel Embiid (2pts en 6min), touché à la cheville gauche, revenir et passer devant au début du dernier quart. Philadelphia a pris six points d’avance à cinq minutes de la fin (111-106), mais c’était sans compter sur Damian Lillard.(un dunk, un tir à 3pts pour permettre à Portland de passer devant, un lancer-franc, un autre tir à 3pts et un lay-up pour finir), pour terminer avec 51 unités, à 16 sur 28 aux tirs (4/12 à 3pts). Il s'agit de son cinquième match à plus de 50 points de la saison ! A treize secondes de la fin, les 76ers n’avaient qu’un point de retard, mais Josh Richardson (34pts) a manqué le dernier tir. Philadelphia reste bloqué à la sixième place de l'Est.Les 76ers ne seront toutefois pas rattrapés au classement par Brooklyn et Orlando, qui jouaient également ce dimanche. Les Nets ont assuré la septième place en signant une grosse performance : victoire 129-120 contre les Clippers ! Les joueurs de Big Apple ont mené ce match de bout en bout, avec même 21 points d’avance au milieu du deuxième quart. Les Californiens (privés de Paul George) sont parvenus à égaliser juste après la mi-temps (74-74),En face, Kawhi Leonard (39pts, 6pds) était un peu seul. Enfin, un match est allé en prolongation ce dimanche : celui entre Boston et Orlando, remporté 122-119 par les Celtics. La rencontre a été très serrée, aucune équipe ne comptant plus de huit points d’avance. C’est Jayson Tatum qui a envoyé les deux équipes en prolongation en marquant à quatre secondes de la fin (112-112). Puis les Celtics ont remporté cette prolongation 10-7, même si aucun point n’a été marqué dans les trente dernières secondes. Gordon Hayward finit avec 31 points et 9 rebonds et Jayson Tatum avec 29 points et 9 rebonds (26pts et 11rbds pour Nikola Vucevic côté Magic, où Evan Fournier était laissé au repos).– Washington Wizards : 121-103>>> Ian Mahinmi (WAS) n'a pas joué– Memphis Grizzlies : 108-99New Orleans Pelicans –: 113-122– Orlando Magic : 122-119 ap>>> Vincent Poirier (BOS) et Evan Fournier (ORL) n'ont pas joué– Philadelphia 76ers : 124-121>>> Jaylen Hoard (POR) n'a pas jouéSacramento Kings –: 112-129Los Angeles Clippers –: 120-129>>> Joakim Noah (LAC) n'a pas joué>>>Stats de Timothé Luwawu-Cabarrot (BRO) : 16 minutes de jeu, 3 points (1 sur 3 aux tirs, dont 1/2 à 3pts), 4 rebonds, 2 passes, 6 fautes