NBA - Saison régulière : Lillard au sommet de son art, Porland 8eme

NBA – SAISON RÉGULIÈRE

Mardi 11 août 2020



Orlando Magic – Brooklyn Nets : 96-108

>>> Evan Fournier (ORL) n'a pas joué.

>>> Timothé Luwawu-Cabarrot (BRO) (24 points (8/12 aux tirs, 4/8 à 3pts et 4/4 aux lancers-francs), 7 rebonds, 0 passe décisive, 0 faute, 1 interception, 3 ballons perdus et 0 contre en 24 minutes de jeu).



San Antonio Spurs – Houston Rockets : 123-105



Philadelphia 76ers – Phoenix Suns : 117-130

>>> Elie Okobo (PHO) n'a pas joué



Memphis Grizzlies – Boston Celtics : 107-122

>>> Vincent Poirier (BOS) n'a pas joué



Dallas Mavericks – Portland Trail Blazers : 131-134

>>> Jaylen Hoard (POR) n'a pas joué



Washington Wizards – Milwaukee Bucks : 113-126

>>> Ian Mahinmi (WAS) n'a pas joué



Sacramento Kings – New Orleans Pelicans : 112-106