NBA - Saison régulière : Les Nets renouent avec le succès, les Bucks restent sur leur lancée

Kevin Durant marque encore un peu plus l'histoire de la NBA. Dans la nuit de lundi à mardi, dans le cadre de la saison régulière de la prestigieuse Ligue de basketball, le joueur est devenu le 19eme marqueur de l'histoire, après avoir doublé un certain Vince Carter, avec désormais un total de 25 752 points. En terminant meilleur marqueur de sa franchise mais également meilleur marqueur de la rencontre du soir, avec des statistiques personnelles de 36 points, 9 rebonds et 7 passes décisives, il a permis aux Nets de Brooklyn de renouer avec le succès, après quatre défaites de rang, face aux Pacers d'Indiana (116-109). Bien suppléé notamment par Kyrie Irving (28 points à 9/19, 6 rebonds, 6 passes décisives, 4 interceptions). Dans cette rencontre, Brooklyn a vu son avance atteindre les +24 mais s'est ensuite fait rattraper (100-100), alors qu'il ne restait que sept minutes à jouer. La faute à Chris Duarte, le meilleur marqueur du soir chez les visiteurs (30 points, 3 rebonds, 1 passe décisive). Dans le money-time, Kevin Durant a ensuite inscrit huit de ses 36 points.

Milwaukee ne s'arrête plus

C'est un sans-faute. Dans le même temps, les Bucks de Milwaukee, leaders du classement de la conférence Est, ont réalisé le 6/6, avec une sixième victoire en autant de rencontres disputées depuis l'entame de cette nouvelle saison, face aux Pistons de Detroit (110-108). Une invincibilité conservée suite à un panier inscrit à seulement 45 petites secondes du terme de cette rencontre par Jrue Holiday, qui termine cette rencontre avec un bilan de 25 points, 10 passes décisives et 7 rebonds. Juste avant, les Pistons, qui restaient sur une victoire contre les champions en titre, les Warriors de Golden State, étaient alors parvenus à égaliser à 105-105, sous l'impulsion d'Isaiah Stewart (11 points, 11 rebonds) servi par Cade Cunningham (27 points, 7 passes décisives, 6 rebonds). Milwaukee, qui a eu jusqu'à seize longueurs d'avance, avant donc de se relâcher, s'est appuyé sur sa star Giannis Antetokounmpo (31 points, 7 rebonds) mais également sur Brook Lopez (24 points).