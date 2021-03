NBA - Saison régulière : Les Lakers s'inclinent de nouveau, Brooklyn vient à bout de Portland

NBA / SAISON REGULIERE

Mardi 23 mars 2021

Orlando Magic - Denver Nuggets : 99-110

>>> Evan Fournier (ORL) (31 points (10/18 aux tirs, 5/12 à 3pts et 6/8 aux lancers-francs), 1 rebond, 6 passes décisives, 3 fautes, 1 interception, 1 ballon perdu et 0 contre en 36 minutes de jeu).



New Orleans Pelicans - Los Angeles Lakers : 128-111

New York Knicks - Washington Wizards : 131-113

>>> Frank Ntilikina (NYK) (0 point (0/0 aux tirs, 0/0 à 3pts et 0/0 aux lancers-francs), 3 rebonds, 1 passe décisive, 1 faute, 0 interception, 1 ballon perdu et 0 contre en 10 minutes de jeu).



Miami Heat - Phoenix Suns : 100-110

Golden State Warriors - Philadelphia 76ers : 98-108

Portland Trail Blazers - Brooklyn Nets : 112-116

>>> Timothé Luwawu-Cabarrot (BRO) (11 points (4/7 aux tirs, 2/5 à 3pts et 1/1 aux lancers-francs), 4 rebonds, 3 passes décisives, 1 faute, 1 interception, 0 ballon perdu et 0 contre en 27 minutes de jeu).