NBA - Saison régulière : Les Lakers s'imposent encore en prolongation, Denver s'incline de nouveau malgré Jokic

Lundi 8 février 2021

Les Lakers, deuxièmes du classement de la conférence Ouest, aiment visiblement se faire peur. Dans la nuit de lundi à mardi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, la franchise basée dans l'État de Californie a été poussée jusqu'à la prolongation, du côté du Staples Center, mais a toutefois fini par avoir le dernier mot, contre l'Oklahoma City Thunder (119-112), quatorzième du classement de la conférence Ouest.Contre le Thunder, les Lakers ont été menés à divers moments. Notamment lors du quatrième et dernier quart-temps, avant de repasser devant puis de se faire égaliser (110-110), avant donc l'issue que l'on connaît. Du côté d'OKC, c'est bien Shai Gilgeous-Alexander qui termine meilleur marqueur de cette rencontre (29 points, 7 rebonds, 10 passes décisives), bien suppléé notamment par Darius Bazley (21 points, 16 rebonds, 3 passes décisives). Mais cela n'a donc pas suffi. En face, un homme était en forme. En effet, LeBron James termine ainsi meilleur marqueur de sa franchise, avec un impressionnant triple-double à la clé (28 points, 14 rebonds, 12 passes décisives).Une prestation plus que précieuse pour sa franchise. En effet, dans la nuit de mardi à mercredi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, les Phoenix Suns ont eu le dernier mot, du côté de leur Talking Stick Resort Arena, contre les Cleveland Cavaliers (119-113). Une troisième victoire de rang qui permet ainsi à la franchise basée dans l'État de l'Arizona d'occuper la quatrième place du classement de la conférence Ouest, quand son adversaire d'un soir doit se contenter de la dixième position du classement de la conférence Est. Pour assurer ce nouveau succès plus que probant, Phoenix s'est ainsi notamment appuyé sur un homme en particulier, à savoir Devin Booker. En effet, l'arrière international américain (24 ans) a terminé meilleur marqueur de sa franchise, mais également. Un apport plus que précieux de la part du natif de Grand Rapids dans le Michigan, drafté en 13eme position par sa franchise actuelle, lors de l'année 2015. Une nouvelle excellente prestation de la part de Booker, qui confirme encore une fois ses bonnes dispositions du moment.Les Denver Nuggets ne s'en sortent plus. En effet, dans la nuit de lundi à mardi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, la franchise basée dans l'État du Colorado s'est inclinée, dans son antre de la Ball Arena, contre les Milwaukee Bucks (112-125), les deuxièmes du classement de la conférence Est. De leur côté, les Nuggets, septièmes du classement de la conférence Ouest, enregistrent là une troisième défaite de rang. Pourtant, là encore, c'est bien un pensionnaire de Denver qui a terminé meilleur marqueur de cette rencontre. En effet,. Toutefois, cela n'a donc pas suffi. Il faut dire aussi que les visiteurs ont pu, quant à eux, s'appuyer sur un duo de choc. En effet, l'ailier fort (ou pivot) international grec Giannis Antetokounmpo (26 ans) a compilé 30 points et 9 rebonds, quant son compère, l'ailier international américain Khris Middleton (29 ans) a signé des statistiques de 29 points, 8 rebonds et 12 passes décisives.- Houston Rockets : 119-94Chicago Bulls -: 101-105Memphis Grizzlies -: 113-128- Minnesota Timberwolves : 127-122- Golden State Warriors : 105-100- Cleveland Cavaliers : 119-113Denver Nuggets -: 112-125- Oklahoma City Thunder : 119-112 ap