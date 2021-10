NBA - Saison régulière : Les Lakers renouent avec le succès, New Orleans n'y arrive pas

Le match de la nuit : Los Angeles Lakers - Cleveland Cavaliers

Les Lakers peuvent souffler. Dans la nuit de vendredi à samedi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, la franchise basée du côté de Los Angeles a renoué avec le succès, en disposant des Cavaliers de Cleveland (113-101). Si le premier quart-temps a été plus qu'équilibré, les Cavaliers ont ensuite fait la course en tête pendant la deuxième période, mais les deux équipes sont ensuite rentrés aux vestiaires, à égalité (54-54). Par la suite, les deux franchises ont continué à se suivre, jusqu'au tout début du quatrième et dernier quart-temps. Si Cleveland a réussi à encore mener (90-91), la franchise a fini par rendre les armes, après un 23-10 encaissé et face notamment à LeBron James (26 points, 3 rebonds, 8 passes décisives). Après six rencontres déjà disputées, les Lakers comptent donc désormais trois victoires, pour occuper la neuvième place du classement de la conférence Ouest.

Le MVP de la nuit : Jimmy Butler (Miami Heat)

S'il faut chercher l'un des franchises les plus en forme, en ce début de nouvelle saison régulière de NBA, le Heat est l'une d'entre elle. Dans la nuit de vendredi à samedi, Miami a pu s'appuyer sur Jimmy Butler pour enregistrer une quatrième victoire en cinq rencontres déjà disputées, cette fois contre les Hornets de Charlotte (114-99). A l'occasion de ce nouveau duel, l'arrière (ou ailier) international américain, âgé aujourd'hui de 32 ans, a terminé meilleur marqueur de sa franchise mais également meilleur marqueur de cette rencontre, avec un double-double à la clé et des statistiques personnelles de 32 points, 10 rebonds et 5 passes décisives. Depuis le début de ce nouvel exercice, ce n'est pourtant pas le meilleur match du principal intéressé, d'un point de vue comptable. Contre le Magic, le natif de Houston avait alors inscrit 36 unités. Mais ce nouveau gros match de sa part permet à Miami d'être en tête dans la conférence Est.

Le flop de la nuit : New Orleans Pelicans

C'est toujours aussi compliqué pour les Pelicans. Dans la nuit de vendredi à samedi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, la franchise de New Orleans s'est de nouveau inclinée, à domicile, cette fois contre les Kings de Sacramento (109-113). Les Pelicans n'ont jamais été bien loin, au niveau du tableau d'affichage. Dans le troisième et avant-dernier quart-temps, New Orleans menait alors encore (79-69), mais ce fut la dernière fois. Un nouveau revers, malgré le Lituanien Jonas Valanciunas, qui termine meilleur marqueur de sa franchise mais également meilleur marqueur de cette rencontre, avec un double-double à clé et des statistiques personnelles de 24 ponts, 13 rebonds, 1 passe décisive. Mais cela n'a donc pas suffi. Il s'agit déjà de la cinquième défaite des locaux, en six rencontres déjà disputées. Par conséquent, New Orleans ferme la marche du classement de la conférence Ouest.

Le Français de la nuit : Frank Ntilikina (Dallas Mavericks)

Ce fut une soirée bien compliquée pour le contingent français de la NBA. Dans la nuit de vendredi à samedi, dans le cadre de la saison régulière, ils étaient deux à fouler les parquets, mais les deux ont perdu. Tout d'abord, on retrouve Frank Ntilikina, qui a terminé sa rencontre avec des statistiques personnelles de 7 points (2/6 aux tirs, 1/5 à 3pts et 2/2 aux lancers-francs), 1 rebond, 1 passe décisive, 2 fautes, 2 interceptions, 0 ballon perdu et 1 contre en 19 minutes de jeu, mais sa franchises des Mavericks de Dallas s'est lourdement inclinée du côté des Nuggets de Denver (106-75). De son côté, Nicolas Batum, malgré ses 2 points (1/8 aux tirs, 0/4 à 3pts et 0/0 aux lancers-francs), 9 rebonds, 3 passes décisives, 1 faute, 0 interception, 0 ballon perdu et 1 contre en 26 minutes de jeu, n'a, là non plus, rien pu faire pour éviter que les Clippers de Los Angeles ne s'inclinent chez les Trail Blazers de Portland (111-92).



NBA / SAISON REGULIERE

Vendredi 29 octobre 2021

Toronto Raptors - Orlando Magic : 110-109

Brooklyn Nets - Indiana Pacers : 105-98

Miami Heat - Charlotte Hornets : 114-99

New Orleans Pelicans - Sacramento Kings : 109-113

Denver Nuggets - Dallas Mavericks : 108-75

>>> Frank Ntilikina (DAL) (7 points (2/6 aux tirs, 1/5 à 3pts et 2/2 aux lancers-francs), 1 rebond, 1 passe décisive, 2 fautes, 2 interceptions, 0 ballon perdu et 1 contre en 19 minutes de jeu).



Portland Trail Blazers - Los Angeles Clippers : 111-92

>>> Nicolas Batum (LAC) (2 points (1/8 aux tirs, 0/4 à 3pts et 0/0 aux lancers-francs), 9 rebonds, 3 passes décisives, 1 faute, 0 interception, 0 ballon perdu et 1 contre en 26 minutes de jeu).



Los Angeles Lakers - Cleveland Cavaliers : 113-101