NBA - Saison régulière : Les Lakers imposent leur loi contre Golden State, les Clippers rechutent

Le match de la nuit : Golden State Warriors - Los Angeles Lakers

Le MVP de la nuit : Jamal Murray

Le flop de la nuit : Los Angeles Clippers

Le Français de la nuit : Evan Fournier

Le Top 10 de la nuit

NBA – SAISON REGULIERE

Samedi 08 février 2020

Un match finalement plus serré que prévu. Dans la nuit de samedi à dimanche, dans le cadre de la saison régulière de NBA, les Los Angeles Lakers ont eu raison de Golden State (125-120), au Chase Center de San Francisco, pour le premier match des Warriors à domicile depuis le 24 janvier dernier.En face, les Warriors avaient des arguments à revendre, avec notamment les grands débuts sous ses nouvelles couleurs d'Andrew Wiggins, qui n'a pas démérité, loin de là (24 points à 8/12 et 5 interceptions). Même si les premières minutes de jeu ont été à l'avantage de Golden State, les Lakers ont ensuite pris les choses en main, à 8-9, et n'ont plus jamais lâché la tête.Denver pourra certainement grandement le remercier. Dans la nuit de samedi à dimanche, dans le cadre de la saison régulière de NBA, les Nuggets ont enchaîné une troisième victoire de rang, au Talking Stick Resort Arena de Phoenix, contre les Phoenix Suns (108-117). Le tout en grande partie grâce à un homme., comme le prouve sa feuille de statistiques, à l'issue de cette rencontre : 36 points (14/17 aux tirs, 6/8 à 3pts et 2/3 aux lancers-francs), 5 rebonds, 5 passes décisives, 4 fautes, 1 interception, 5 ballons perdus et 1 contre en 35 minutes de jeu. Une belle soirée donc, que les Phoenix Suns, de leur côté, vont toutefois tenter d'oublier très vite.La chute fut brutale. Dans la nuit de samedi à dimanche, dans le cadre de la saison régulière de NBA,Un écart final conséquent de +27 qui reflète globalement la physionomie de l'ensemble de la rencontre. Si le premier quart-temps a paru plutôt équilibré, les Wolves ne parvenant alors pas à faire le trou, les locaux ont fini par prendre leur envol, juste avant la pause (81-59 MT). Grâce notamment à un record aux tirs réussis à trois-points (26) et un total de 39 passes décisives, Minnesota fait d'une pierre deux coups et met fin à une inquiétante série de 13 revers de rang.La soirée aurait peut-être pu mieux se terminer pour lui. Dans la nuit de samedi à dimanche, dans le cadre de la saison régulière de NBA, cinq Français étaient sur les parquets. Seul l'un d'entre eux a gagné avec sa franchise, et ce n'est pas Evan Fournier.Avec sa franchise du Magic d'Orlando, le natif de Saint-Maurice s'est incliné, à domicile, contre les Bucks de Milwaukee (95-111). Pour ce qui est de ses statistiques personnelles, elles restent relativement solides, en comparaison avec ses compatriotes : 14 points (5/14 aux tirs, 4/9 à 3pts et 0/0 aux lancers-francs), 3 rebonds, 4 passes décisives, 3 fautes, 2 interceptions, 3 ballons perdus et 0 contre en 34 minutes de jeu.Orlando Magic –: 95-112>>> Evan Fournier (ORL) (14 points (5/14 aux tirs, 4/9 à 3pts et 0/0 aux lancers-francs), 3 rebonds, 4 passes décisives, 3 fautes, 2 interceptions, 3 ballons perdus et 0 contre en 34 minutes de jeu).Charlotte Hornets –: 100-116Detroit Pistons –: 92-95>>> Sekou Doumbouya (DET) (5 points (1/3 aux tirs, 1/2 à 3pts et 2/2 aux lancers-francs), 3 rebonds, 0 passe décisive, 1 faute, 1 interception, 3 ballons perdus et 0 contre en 13 minutes de jeu).>>> Frank Ntilikina (NYK) (2 points (1/1 aux tirs, 0/0 à 3pts et 0/0 aux lancers-francs), 2 rebonds, 1 passe décisive, 1 faute, 0 interception, 0 ballon perdu et 0 contre en 14 minutes de jeu).Indiana Pacers –: 117-124– Brooklyn Nets : 119-118>>> Timothé Luwawu-Cabarrot (BRO) (3 points (1/8 aux tirs, 1/6 à 3pts et 0/0 aux lancers-francs), 4 rebonds, 0 passe décisive, 2 fautes, 0 interception, 1 ballon perdu et 0 contre en 15 minutes de jeu).– Los Angeles Clippers : 142-115Golden State Warriors –: 120-125Phoenix Suns –: 108-117>>> Elie Okobo (PHO) (2 points (1/2 aux tirs, 0/1 à 3pts et 0/0 aux lancers-francs), 0 rebond, 2 passes décisives, 1 faute, 1 interception, 1 ballon perdu et 0 contre en 14 minutes de jeu).– San Antonio Spurs : 122-102