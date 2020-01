NBA - Saison régulière : Les Lakers gagnent sans leurs stars, les Nuggets déçoivent

Plus d'informations à venir...



NBA – SAISON REGULIERE

Samedi 11 janvier 2020



Houston Rockets – Minnesota Timberwolves : 139-109

Boston Celtics – New Orleans Pelicans : 140-105

Detroit Pistons – Chicago Bulls : 99-108

>>> Sekou Doumbouya (DET) (12 points (4/10 aux tirs, 1/2 à 3pts et 3/4 aux lancers-francs), 3 rebonds, 1 passe décisive, 5 fautes, 0 interception, 2 ballons perdus et 0 contre en 28 minutes de jeu).



Oklahoma City Thunder – Los Angeles Lakers : 110-125

Dallas Mavericks – Philadelphia 76ers : 109-91

Denver Nuggets – Cleveland Cavaliers : 103-111

Portland Trail Blazers – Milwaukee Bucks : 101-122

>>> Jaylen Hoard (POR) (6 points (2/7 aux tirs, 0/1 à 3pts et 2/3 aux lancers-francs), 5 rebonds, 0 passe décisive, 1 faute, 1 interception, 2 ballons perdus et 0 contre en 17 minutes de jeu).