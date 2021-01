NBA - Saison régulière : Les Lakers disposent des Rockets, Embiid passe 45 points au Heat

Le match de la nuit : Houston Rockets - Los Angeles Lakers

Deuxième affrontement consécutif et deuxième victoire pour les Los Angeles Lakers. Dans la nuit de mardi à mercredi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, la franchise californienne s'est de nouveau très largement imposée contre les Houston Rockets (100-117), à l'extérieur. Complètement sûrs de leur coup, les champions en titre ont fait face à une équipe aux abonnées absentes. Durant cette soirée, LeBron James (26 points), ainsi que Anthony Davis (19 points, 10 rebonds) ont ainsi fait leur loi. Une nouvelle victoire qui intervient seulement deux petits jours après la première, dans le duel opposant ces deux mêmes franchises. C'est notamment grâce à leur très bonne entame de rencontre que les Lakers ont encore une fois pu avoir le dernier mot, afin de consolider également encore plus leur première place du classement de la conférence Ouest. De son côté, Houston continue de végéter en bas de ce même classement, avec une 14eme place.

Le MVP de la nuit : Joel Embiid

Joel Embiid ne plaisantait pas. Dans la nuit de mardi à mercredi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, le pivot camerounais a terminé avec un impressionnant double-double et des statistiques finales de 45 points et de 16 rebonds. De son côté, sa franchise des Philadelphia 76ers a dû aller jusqu'aux prolongations mais elle a donc ainsi finalement pu avoir le dernier mot, contre le Miami Heat (137-134). Une victoire à l'arrachée mais qui n'enlève donc rien à l'exceptionnelle performance réalisée par le Camerounais. Dans son incroyable soirée, Embiid, qui avait de quoi lever les poings au ciel lors du buzzer final, a également pu être notamment secondé par Danny Green, qui termine avec un total final de 29 points inscrits. Du côté du Heat, les 34 points de Tyler Herro n'auront pas suffi. Une véritable bataille de part et d'autre, alors que les deux franchises n'étaient pourtant clairement pas épargnées par les cas de coronavirus.

Le flop de la nuit : Oklahoma City Thunder

Pour le moment, le Thunder d'Oklahoma City n'y arrive pas à domicile. Dans la nuit de mardi à mercredi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, la franchise n'a pas fait mentir les statistiques, malgré les 20 points de son Canadien Shai Gilgeous-Alexander. En effet, c'est, cette fois, les San Antonio Spurs, parfaitement emmenés par Lonnie Walker IV (24 points), qui sont venus s'imposer, du côté de la Chesapeake Energy Arena d'Oklahoma, sur le score de 102 à 112. Depuis le début de la saison régulière de la prestigieuse Ligue de basketball, le Thunder a déjà disputé un total de quatre rencontres dans son antre, pour autant de défaites. La franchise parvient donc, non sans mal, à compenser quelque peu loin de ses bases, avec cinq victoires en six déplacements déjà effectués. Du côté du classement de la conférence Ouest, les San Antonio Spurs sont actuellement septièmes, alors que, dans le même temps, le Thunder d'Oklahoma City occupe la neuvième place.

Le Français de la nuit : Timothé Luwawu-Cabarrot

Timothé Luwawu-Cabarrot s'est montré. Dans la nuit de mardi à mercredi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, plusieurs Français étaient ainsi sur les parquets. Et parmi eux, Timothé Luwawu-Cabarrot a réussi à se distinguer, en passant notamment la barre des 10 points inscrits. En effet, le Tricolore, pensionnaire des Brooklyn Nets, a terminé avec un bilan final de 11 points et 2 rebonds, mais aucune passe décisive. Devant le Français, seuls quatre joueurs des Nets ont fait mieux, au niveau des statistiques finales, dans cette rencontre. Une contribution qui a grandement aidé son équipe, privée d'un certain Kyrie Irving mais qui s'est imposée au final, contre les Denver Nuggets (122-116), en renversant totalement cette rencontre. Il faut dire que, encore une fois, Kevin Durant était en grande forme. En effet, ce dernier termine avec un bilan final de 34 points, 13 passes décisives ainsi que 9 rebonds. Pourtant, en face, Nikola Jokic était encore en grande forme.



NBA / SAISON REGULIERE

Mardi 12 janvier 2021

Philadelphia 76ers - Miami Heat : 137-134 ap

Brooklyn Nets - Denver Nuggets : 122-166

>>> Timothé Luwawu-Cabarrot (BRO) (11 points (3/6 aux tirs, 3/5 à 3pts et 2/4 aux lancers-francs), 2 rebonds, 0 passe décisive, 2 fautes, 1 interception, 0 ballon perdu et 0 contre en 23 minutes de jeu).



Cleveland Cavaliers - Utah Jazz : 87-117

>>> Rudy Gobert (UTA) (4 points (2/7 aux tirs, 0/0 à 3pts et 0/2 aux lancers-francs), 10 rebonds, 0 passe décisive, 3 fautes, 1 interception, 2 ballons perdus et 1 contre en 25 minutes de jeu).



Houston Rockets - Los Angeles Lakers : 100-117

Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs : 102-112

>>> Théo Maledon (OKC) (4 points (2/5 aux tirs, 0/2 à 3pts et 0/0 aux lancers-francs), 2 rebonds, 1 passe décisive, 3 fautes, 0 interception, 3 ballons perdus et 0 contre en 15 minutes de jeu).



Golden State Warriors - Indiana Pacers : 95-104



Reporté : Chicago Bulls - Boston Celtics