Le match de la nuit : Washington Wizards - Los Angeles Clippers

Historique ! Dans la nuit de mardi à mercredi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, les Clippers de Los Angeles ont réalisé un incroyable come-back pour finalement s'imposer sur le parquet des Wizards de Washington (115-116). Pourtant, les visiteurs ont eu jusqu'à 35 points de retard, avant donc d'entamer cette remontée victorieuse. Un come-back qui est, tout simplement, le deuxième plus gros de l'histoire de la NBA. Si les visiteurs ont notamment été guidés par Amir Coffey, qui termine meilleur marqueur de sa franchise mais également meilleur marqueur de cette rencontre, avec des statistiques personnelles de 29 points, 5 rebonds et 1 passe décisive, ils doivent surtout leur salut à Luke Kennard (25 points, 8 passes décisives, 6 rebonds), qui a mis un point final à cette folle rencontre, avec sept points inscrits en neuf secondes.

Le MVP de la nuit : Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

C'était la soirée de Joel Embiid. Dans la nuit de mardi à mercredi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, le pivot a terminé meilleur marqueur de sa franchise mais également meilleur marqueur de la rencontre à laquelle il a pris part, avec un double-double à la clé et des statistiques personnelles de 42 points, 14 rebonds et 4 passes décisives. De quoi contribuer fortement à la victoire des siens, les 76ers de Philadelphia, contre les Pelicans de New Orleans (117-107). Surtout, il en a inscrit douze en fin de match, au moment où sa formation en avait le plus besoin. Une deuxième victoire de rang qui permet ainsi aux locaux d'occuper la sixième place du classement de la conférence Est, tandis que leurs adversaires d'un soir sont onzièmes du classement de la conférence Ouest.

Le flop de la nuit : Brooklyn Nets

Deux de chute. Dans la nuit de mardi à mercredi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, les Nets de Brooklyn ont enregistré une deuxième défaite de rang, sur leur propre parquet, contre les Lakers de Los Angeles (96-106). Pourtant, c'est bel et bien James Harden qui a terminé meilleur marqueur de sa franchise, mais également meilleur marqueur de cette rencontre, avec un triple-double à la clé et des statistiques personnelles de 33 points, 12 rebonds et 11 passes décisives. Mais, en face, LeBron James a également été plus que jamais au rendez-vous (33 points, 7 rebonds, 6 passes décisives). Cette rencontre marquait également le grand retour d'Anthony Davis (8 points, 2 rebonds, 2 passes décisives). Au classement, les Lakers sont huitièmes à l'Ouest et les Nets, troisièmes à l'Est.

Le Français de la nuit : Killian Hayes (Detroit Pistons)

Peu de joueurs français étaient de sortie sur les parquets de la prestigieuse Ligue de basketball. Dans la nuit de mardi à mercredi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, Killian Hayes a toutefois pu se démarquer quelque peu, par rapport à ses compatriotes. Cependant, malgré des statistiques personnelles de 6 points, 2 rebonds ainsi que 8 passes décisives, il n'a pas pu empêcher la très courte défaite des siens, à savoir les Detroit Pistons, à domicile, face aux Denver Nuggets (105-110). Pour Frank Ntilikina, avec sa franchise des Mavericks de Dallas, ce fut plus compliqué contre les Warriors de Golden State (130-92). A titre personnel, le Tricolore s'en sort avec des statistiques de 7 points, 5 rebonds ainsi qu'1 passe décisive.



NBA / SAISON REGULIERE

Mardi 25 janvier 2022

Detroit Pistons - Denver Nuggets : 105-110

>>> Killian Hayes (DET) (6 points (2/8 aux tirs, 0/3 à 3pts et 2/2 aux lancers-francs), 2 rebonds, 8 passes décisives, 3 fautes, 2 interceptions, 0 ballon perdu et 0 contre en 29 minutes de jeu).



Philadelphia 76ers - New Orleans Pelicans : 117-107

Toronto Raptors - Charlotte Hornets : 125-113

Washington Wizards - Los Angeles Clippers : 115-116

>>> Nicolas Batum (LAC) (0 point (0/1 aux tirs, 0/0 à 3pts et 0/0 aux lancers-francs), 4 rebonds, 0 passe décisive, 2 fautes, 0 interception, 0 ballon perdu et 0 contre en 8 minutes de jeu).



Boston Celtics - Sacramento Kings : 128-75

Brooklyn Nets - Los Angeles Lakers : 96-106

Houston Rockets - San Antonio Spurs : 104-134

Golden State Warriors - Dallas Mavericks : 130-92

>>> Frank Ntilikina (DAL) (7 points (3/6 aux tirs, 1/3 à 3pts et 0/0 aux lancers-francs), 5 rebonds, 1 passe décisive, 1 faute, 0 interception, 0 ballon perdu et 0 contre en 18 minutes de jeu).



Portland Trail Blazers - Minnesota Timberwolves : 107-109