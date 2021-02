NBA - Saison régulière : Le match entre Toronto et Chicago reporté !

The following was released by the NBA. pic.twitter.com/wGqqeOFftD

Une première pour Toronto

Le coronavirus a encore sévi outre-Atlantique ! Alors que bon nombre de matchs de saison régulière ont déjà été reportés, une nouvelle rencontre vient s’ajouter à cette longue liste. La NBA vient d’annoncer que le match entre Toronto et Chicago, prévu dans la nuit de dimanche à lundi (1h00, heure française), a été reporté « conformément aux protocoles de santé et de sécurité de la Ligue ». Les Raptors sont touchés par le coronavirus et ne peuvent pas aligner « les huit joueurs minimum requis pour jouer le match contre Chicago », ajoute la Ligue nord-américaine. Cette rencontre devait se tenir à Tampa Bay, où la franchise canadienne joue ses matchs à domicile cette saison en raison des strictes restrictions sanitaires.Toronto était l’une des quatre franchises parmi les trente que comptent la Ligue à ne pas avoir été encore impacté par cette décision cette saison tandis que Chicago a vu il y a deux semaines son match contre Charlotte être reporté. La situation était déjà critique pour les Raptors lors de leur dernier match contre Houston dans la nuit de vendredi à samedi. Le champion NBA 2019 s’est imposé (122-111) mais a dû faire sans son coach Nick Nurse et cinq membres de son staff en raison du protocole sanitaire. Placé à l’isolement, l’intérieur star des Raptors, Pascal Siakam, était également absent et ratera les prochains matchs face à Detroit et Boston. Il fera son retour à la compétition après le All-Star Game. Les deux franchises de la Conférence Est reviendront sur les parquets en début de semaine prochaine. Chicago, neuvième, jouera mardi sur son parquet contre Denver tandis que les Raptors, quatrièmes, recevront Detroit mercredi.