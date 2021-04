NBA - Saison régulière : George offre la victoire aux Clippers, les Nets renouent avec le succès

Le match de la nuit : New Orleans Pelicans - Brooklyn Nets

Brooklyn s'est remis dans le bon sens de la marche. Dans la nuit de mardi à mercredi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, les Nets, privés de James Harden et de Kevin Durant, ont renoué avec le succès, sur le parquet des New Orleans Pelicans (129-134). Dans le « money time », Kyrie Irving a fait toute la différence ou presque, lui qui termine cette rencontre avec un total de 32 points au compteur. De leur côté, les Pelicans enregistrent une quatrième défaite de rang, malgré le fait que Zion Williamson termine meilleur marqueur de cette rencontre (33 points, 7 rebonds, 4 passes décisives). La dixième place du classement de la conférence Ouest, synonyme de « play in », va très certainement être bien compliquée à aller chercher. De leur côté, les Nets sont deuxièmes au classement de la conférence Est et continuent de talonner les Philadelphia 76ers, leaders.

Le MVP de la nuit : Paul George

Il a arraché la victoire dans les toutes dernières secondes de la rencontre. Dans la nuit de mardi à mercredi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, les Los Angeles Clippers se sont imposés sur le parquet des Portland Trail Blazers (112-113). Un succès en grande partie dû à Paul George, qui termine meilleur marqueur de sa franchise mais également meilleur marqueur de cette rencontre, avec des statistiques personnelles de 33 points, 11 rebonds et 3 passes décisives. George a fait du mal à cette franchise, parfaitement bien aidé notamment par Marcus Morris (16 points, 6 rebonds). Surtout, à seulement une petite minute de la fin du match, son équipe était encore menée de cinq points (112-107), avant qu'il ne prenne donc les choses en main, en inscrivant six points de suite. Les Clippers confirment ainsi leur très bonne forme du moment, avec cette neuvième victoire sur leurs dix dernières sorties.

Le flop de la nuit : Charlotte Hornets

Les Charlotte Hornets ont fini par rendre les armes. Dans la nuit de mardi à mercredi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, la franchise basée en Caroline du Nord s'est inclinée sur le parquet des New York Knicks (109-97). Pourtant, c'est bien P. J. Washington qui a terminé meilleur marqueur de cette rencontre, avec des statistiques de 26 points et 3 rebonds. Au début du troisième quart-temps, les visiteurs étaient encore devant, au niveau du tableau d'affichage (66-68), mais les Knicks ont repris les commandes (69-68), pour ensuite ne plus jamais les lâcher, alors que le score final est aussi l'écart le plus important de ce match (+12). Avec désormais un bilan de 28 victoires pour également 29 défaites, Charlotte, qui a perdu cinq de ses six dernières rencontres, occupe actuellement la huitième place du classement de la conférence Est, tandis que New York, fort de cette septième victoire de rang, est cinquième.

Le Français de la nuit : Nicolas Batum

Deux Français étaient sur les parquets, dans la nuit de mardi à mercredi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, et ces deux Français ont gagné. Avec les Brooklyn Nets, Timothé Luwawu-Cabarrot (10 points (3/6 aux tirs, 2/4 à 3pts et 2/2 aux lancers-francs), 0 rebond, 1 passe décisive, 3 fautes, 0 interception, 2 ballons perdus et 0 contre en 22 minutes de jeu)) a participé au succès sur le parquet des New Orleans Pelicans (129-134). Ce fut donc également le cas de Nicolas Batum, pensionnaire des Los Angeles Clippers. Sa franchise s'est imposée, de justesse, sur le parquet des Portland Trail Blazers (112-113). En sortie de banc, le Tricolore a ainsi eu l'occasion de faire plus que participer à la fête. A l'issue de cette rencontre, ses statistiques personnelles sont les suivantes : 11 points (5/8 aux tirs, 1/4 à 3pts et 0/0 aux lancers-francs), 3 rebonds, 1 passe décisive, 1 faute, 0 interception, 1 ballon perdu et 1 contre en 26 minutes de jeu).



NBA / SAISON REGULIERE

Mardi 20 avril 2021

Atlanta Hawks - Orlando Magic : 112-96

New Orleans Pelicans - Brooklyn Nets : 129-134

New York Knicks - Charlotte Hornets : 109-97

Portland Trail Blazers - Los Angeles Clippers : 112-113

Sacramento Kings - Minnesota Timberwolves : 120-134