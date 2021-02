NBA - Saison régulière : Fin de série pour les Grizzlies, victoire difficile pour le Jazz, VanVleet mène les Raptors à la victoire

Le match de la nuit : Fin de série pour les Grizzlies

Les Grizzlies sont arrivés au bout de leur série. Replacés dans la première moitié de tableau de la Conférence Ouest avec une série de sept victoires de suite, les joueurs de Taylor Jenkins sont retombés dans leurs travers à l’occasion de leur déplacement sur le parquet des Indiana Pacers. Une rencontre dont les coéquipiers de Dillon Brooks (25 points) sont totalement passés à côté, n’ayant jamais la moindre opportunité de mener au tableau d’affichage. Emmenés par Domantas Sabonis (32 points, 13 rebonds) et Myles Turner (22 points, 11 rebonds), les joueurs de l’Indiana ont pris les commandes dès l’entame de la rencontre, comptant jusqu’à quinze points d’avance dès le premier quart-temps. Mis à part un sursaut d’orgueil dans le troisième quart-temps, les Grizzlies ont subi le jeu. Seul un relâchement de la part des Pacers dans les trois dernières minutes, une fois que l’écart maximal de 28 longueurs a été atteint, a permis à Memphis de limiter l’addition au buzzer à une défaite de 18 points (134-116). Avec cette victoire, les Pacers renouent avec le succès après deux défaites de suite et se maintiennent dans le wagon de tête de la Conférence Est. Les Grizzlies, pour leur part, vont devoir repartir à l’attaque dès le prochain match pour redémarrer la machine.

Le MVP de la nuit : VanVleet s’offre un record

54 points, jamais un joueur portant le maillot des Toronto Raptors n’avait réalisé une telle performance dans un seul match. Il a pourtant fallu un Fred VanVleet record pour permettre à la franchise canadienne de venir à bout d’un accrocheur Orlando Magic. Car, portée par son duo de choc composé de Nikola Vucevic (21 points, 18 rebonds) et Evan Fournier (21 points), la franchise floridienne a démarré tambour battant avec un 11-0 d’entrée. Mais, sans s’affoler, les Raptors ont su revenir à hauteur et prendre les commandes. Un scenario qui s’est répété à deux reprises dans une rencontre qui a longtemps été un chassé-croisé entre les deux équipes. Mais, à compter de la deuxième moitié du troisième quart-temps, la donne a changé. Impérial au tir, avec notamment 78,6% d’efficacité à trois points, Fred VanVleet a pris feu et a fait feu de tout bois. Le résultat a été un final absolument à sens unique pour les Raptors qui ont très vite creusé l’écart dans les dernières minutes du troisième quart-temps avant de contrôler les joueurs d’Orlando, qui ne sont jamais revenus à moins de onze points. Toronto s’impose de quatorze longueurs (109-123), son deuxième succès de rang, et se rapproche un peu plus d’un bilan équilibré. Pour le Magic, battu une quatrième fois de suite, la situation s’envenime.

Le flop de la nuit : Utah aurait pu s’éviter une belle frayeur

Le Jazz a failli perdre le contrôle d’un match maîtrisé. Malgré un Rudy Gobert en petite forme (9 points, 7 rebonds), la franchise installée à Salt Lake City n’a pas tremblé pendant quasiment trois quart-temps face à Detroit. Emmené par Donovan Mitchell (32 points) et Royce O’Neale (12 points, 13 rebonds), le Jazz a construit un matelas de 28 points juste avant la mi-temps. Mais, une perte de rythme en début de troisième quart-temps aurait dû mettre la puce à l’oreille des joueurs de Quin Snyder car les Pistons n’ont jamais abdiqué. Les coéquipiers de Jerami Grant (27 points), Josh Jackson (22 points) et Mason Plumlee (17 points, 14 rebonds) ont réduit petit-à-petit l’écart sur le Jazz pour revenir à seulement quatre points, grâce à un 10-1, avec deux minutes à jouer. Sentant le danger après avoir autant contrôlé les débats, les joueurs d’Utah ont alors serré le jeu en défense, ne laissant plus rien passer en défense et terminant la rencontre par un 8-0 pour une victoire de douze longueurs (117-105) à l’issue d’une fin de match que le Jazz aurait pu se rendre plus facile sans un énorme trou d’air. Un succès qui permet à Utah de relancer la machine et de conserver la tête de la Conférence Ouest alors que les Pistons, battus pour la deuxième fois de suite et la 16eme fois en 21 matchs, reste avant-dernier à l’Est.

Le Français de la nuit : Batum solide malgré la défaite

Si Evan Fournier a été au rendez-vous avec Orlando face à Toronto, Nicolas Batum l’a également été avec les Clippers à l’occasion de leur déplacement sur le parquet des Nets. Mais, à l’image du joueur du Magic, le capitaine de l’équipe de France n’a pas connu la victoire. Titularisé aux côtés de Kawhi Leonard (33 points) et Paul George (26 points), « Batman » a été à la hauteur (21 points, 6 rebonds) mais face à un Kyrie Irving des grands soirs (39 points) et un James Harden auteur d’un triple-double (23 points, 11 rebonds, 13 passes), ça n’a pas suffi sur la durée. Car ce sont bien les Clippers qui ont dominé cette rencontre sur le parquet du Barclays Center pendant l’essentiel des deux premiers quart-temps, prenant jusqu’à douze points d’avance. Mais, juste avant la mi-temps, les Nets ont mis en route et un 12-2 dans les dernières secondes a permis à Brooklyn de revenir à une longueur seulement. La deuxième moitié du match a vu les coéquipiers de Timothé Luwawu-Cabarrot (3 points) et les Clippers se rendre coup pour coup mais une dernière accélération des Nets leur a permis de reprendre le contrôle des opérations pour s’imposer d’une courte marge (124-120), retrouver le goût de la victoire et réduire l’écart sur les Sixers au sommet de la Conférence Est. Les Clippers, pour leur part, mettent fin à une série de trois victoires de rang mais restent sur le podium à l’Ouest.



BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Lundi 2 février 2021

Orlando Magic - Toronto Raptors : 108-123

> Evan Fournier (ORL) : 21 points à 7/15 aux tirs (dont 1/5 à trois points) et 6/8 aux lancers francs, 5 rebonds, 4 passes, 2 contres, 6 pertes de balle et 4 fautes en 29 minutes



Brooklyn Nets - Los Angeles Clippers : 124-120

> Timothé Luwawu-Cabarrot (BKN) : 3 points à 1/2 aux tirs (dont 1/2 à trois points), 3 rebonds, 1 passe, 1 interception, 1 contre et 1 perte de balle en 12 minutes

> Nicolas Batum (LAC) : 21 points à 7/10 aux tirs (dont 5/8 à trois points) et 2/3 aux lancers francs, 6 rebonds, 1 interception et 1 faute en 38 minutes



Indiana Pacers - Memphis Grizzlies : 134-116

> Killian Tillie (MEM) n’a pas joué



Washington Wizards - Portland Trail Blazers : 121-132



Golden State Warriors - Boston Celtics : 107-111



Utah Jazz - Detroit Pistons : 117-105

> Rudy Gobert (UTAH) : 9 points à 2/4 aux tirs et 5/6 aux lancers francs, 7 rebonds, 2 passes, 3 contres, 3 pertes de balle et 3 fautes en 29 minutes

> Sekou Doumbouya (DET) : 0 points à 0/1 aux tirs, 1 rebond, 2 passes, 1 interception, 1 perte de balle et 2 fautes en 12 minutes

> Killian Hayes (DET) n’a pas joué