NBA - Saison régulière : Face aux Celtics, Gobert n'a pas suffi alors que Doncic a porté les Mavericks

Jayson Tatum has recorded 3 straight 30+ point games and shot 60% from the field or better in all three. The last @celtics player to do this was Kevin McHale (3 straight) in March 1987. @EliasSports pic.twitter.com/IjjKMo2SnJ

— NBA.com/Stats (@nbastats) February 27, 2020

Le MVP de la nuit : Luka Doncic



He’s done it, folks.

2️⃣6️⃣ points

1️⃣4️⃣ assists

1️⃣0️⃣ rebounds@luka7doncic ties Jason Kidd for the franchise record 21 triple-doubles by a Maverick... 2 days before his 21st birthday 👀 #MFFL pic.twitter.com/6TeECU7L8X

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) February 27, 2020

Le flop de la nuit : Les Sixers perdus sans Embiid

Le Français de la nuit : Evan Fournier

Mercredi 26 février 2020

Il y avait sans doute mieux que la réception de Boston pour se relancer. Les Utah Jazz ont subi leur quatrième revers de suite et Rudy Gobert (9 points, 9 rebonds) n’a rien pu faire pour l’empêcher. Les coéquipiers de Jayson Tatum (33 points, 11 rebonds) ont rapidement mis la main sur le match pour mener de dix points avant même la fin du premier quart-temps... mais les Celtics ont eu un énorme coup de mou dans le deuxième, lâchant cette marge en quatre minutes puis laissant le Jazz de Mike Conley (15 points) prendre jusqu’à cinq points d’avance. Revenus aux vestiaires avec deux points d’avance, les Celtics n’ont jamais été tranquilles dans la deuxième moitié de la rencontre, laissant toujours leurs adversaires revenir à hauteur après avoir creusé un petit écart. Ce n’est que dans les douze dernières minutes que les joueurs de Boston ont définitivement pris la mesure de ceux d’Utah pour s’imposer de onze longueurs (103-114). Un deuxième succès consécutif qui maintient les Celtics sur le podium de la Conférence Est alors que le Jazz quitte le Top 5 à l’Ouest.Luka Doncic est désormais l’égal de Jason Kidd du côté des Dallas Mavericks ! A l’occasion d’un derby texan sur le parquet des San Antonio Spurs, le Slovène a une nouvelle fois marqué le match de son empreinte avec un triple-double (26 points, 10 rebonds, 14 passes) qui restera dans l’histoire de sa franchise. Il s’agit, à l’âge de 20 ans seulement, de son 21eme en carrière, égalant le record des Mavs détenu jusqu’alors par son glorieux aîné. Au-delà de ça, cette rencontre face aux Spurs a été haletante puisque, grâce également à un grand Kristaps Porzingis (28 points, 12 rebonds), les joueurs de Dallas ont écrasé le premier quart-temps, remporté de seize longueurs. Un écart qui est resté au-dessus des dix points jusqu’à l’entame des douze dernières minutes, où les coéquipiers de DeMar DeRozan (27 points, 8 rebonds, 9 passes) ont mis un grand coup d’accélérateur qui leur a permis d’effacer un retard de onze longueurs et mener au score pour la première fois depuis... la deuxième minute du match. Toutefois, un 12-0 dans les quatre dernières minutes a fait la différence pour les Dallas Mavericks qui s’imposent de six longueurs (103-109), leur deuxième victoire de suite contre un deuxième revers de suite pour les Spurs, qui s’éloignent petit à petit des places qualificatives pour les play-offs.Les Sixers ont vraiment vécu une mauvaise soirée du côté de Cleveland. A l’issue d’un premier quart-temps manqué et perdu de onze longueurs, les joueurs de Philadelphie ont perdu Joel Embiid à la suite d’un contact avec Ante Zizic. Victime, selon son équipe, d’une foulure à l’épaule droite, le pivot camerounais a d’abord essayé de reprendre sa place en début de deuxième quart-temps mais la douleur s’est avérée trop forte. Shake Milton (20 points) a tenté de reprendre le leadership des 76ers mais si les joueurs de Pennsylvanie ont tenté de tenir le coup, les Cavaliers de Collin Sexton (28 points), Tristan Thompson (14 points, 13 rebonds) et Larry Nance Jr (13 points, 15 rebonds) ont eu comme rarement la main sur le match pour s’imposer de quatorze longueurs (108-94) après avoir compté jusqu’à 20 points d’avance dans le troisième quart-temps. Cette deuxième victoire de suite, la 17eme en 58 rencontres disputées, permet aux Cavs de céder la dernière place à l’Est aux Atlanta Hawks quand Philadelphie retombe dans ses travers.Les Hawks, justement, sont tombés sur un très bon Evan Fournier à l’occasion de la réception des Orlando Magic. Meilleur marqueur de son équipe (28 points), le Tricolore a été un atout précieux pour la franchise floridienne qui était bien mal embarquée dans cette rencontre. En effet, sous l’impulsion de Trae Young (37 points, 11 passes) ce sont les Hawks qui ont fait la course en tête pendant l’essentiel du premier quart-temps avant de voir Orlando revenir petit à petit pour compter jusqu’à huit longueurs d’avance puis de retrouver les vestiaires à égalité. Les joueurs de Géorgie ont mis un nouveau coup d’accélérateur au retour sur leur parquet pour prendre un avantage de sept points... mais un 11-0 pour le Magic a changé la donne du match et, dès lors, ce sont les joueurs de Floride qui ont pris le contrôle des opérations pour s’imposer de dix longueurs (120-130). Un deuxième succès de suite pour le Magic qui permet de maintenir les Wizards, vainqueurs de Brooklyn (110-106) à distance dans la course à la huitième place à l’Est.- New York Knicks : 107-101Nicolas Batum (CHA) n’a pas jouéFrank Ntilikina (NYK) n’a pas joué- Philadelphia 76ers : 108-94- Brooklyn Nets : 110-106Ian Mahinmi (WAS) : 4 points à 2/4 aux tirs et 0/1 aux lancers francs, 3 rebonds, 1 passe, 2 interceptions et 2 fautes en 20 minutesTimothé Luwawu-Cabarrot (BKN) : 6 points à 3/9 aux tirs (dont 0/3 à trois points), 1 rebond, 1 perte de balle et 4 fautes en 19 minutesAtlanta Hawks -: 120-130Evan Fournier (ORL) : 28 points à 11/18 aux tirs (dont 2/7 à trois points) et 4/7 aux lancers francs), 4 rebonds, 5 passes, 3 interceptions, 2 pertes de balle et 1 faute en 35 minutesMiami Heat -: 126-129- Memphis Grizzlies : 140-112William Howard (HOU) n’a pas jouéSan Antonio Spurs -: 103-109Phoenix Suns -: 92-102Elie Okobo (PHX) : 2 points à 1/3 aux tirs (dont 0/1 à trois points), 3 passes et 1 perte de balle en 12 minutesUtah Jazz -: 103-114Rudy Gobert (UTAH) : 9 points à 4/4 aux tirs et 1/2 aux lancers francs, 9 rebonds, 3 passes, 1 interception, 2 contres, 4 pertes de balle et 4 fautes en 35 minutesVincent Poirier (BOS) n’a pas joué