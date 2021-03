NBA - Saison régulière : Encore une défaite pour les Rockets, les Pacers dominent le Heat quand les Celtics font rechuter le Magic

Miami ne s’en sort pas. Battus par Memphis puis une première fois par Indiana dans le courant de la semaine, le Heat a vérifié l’adage « jamais deux sans trois ». Sur leur parquet, les Floridiens ont enchaîné un troisième revers de suite dans un match accroché que les Pacers ont dans l’ensemble dominé. Mais, à chaque fois que les coéquipiers de Domantas Sabonis (17 points, 11 rebonds) ont creusé un écart proche des dix points, le Heat a su revenir mais sans jamais prendre plus d’un point d’avance. C’est à douze secondes du terme de la rencontre que Jimmy Butler (21 points, 15 rebonds) a égalisé sur un lancer franc, Caris LeVert (13 points) manquant le tir de la victoire. Les cinq minutes supplémentaires n’ont pas souri aux coéquipiers de Bam Adebayo (29 points, 10 rebonds), qui s’inclinent de trois longueurs (109-106 ap). Indiana, avec cette deuxième victoire de suite, poursuit sa remontée au classement de la Conférence Est.

Houston à la dérive, Orlando replonge

Mais si ça va mal du côté de Miami, que dire de Houston. Les Rockets sont à la dérive avec une 20eme défaite consécutive lors de la réception du Thunder. Les Texans, emmenés par Christian Wood (27 points) ont tout donné mais ont été menés quasiment de bout en bout par une solide équipe d’OKC avec Théo Maledon dans le cinq de départ (12 points, 4 rebonds). Si Houston a poussé en fin de match pour mettre un terme à sa série noire, Oklahoma City a eu le dernier mot de deux points (112-114) et renoue avec la victoire après deux défaites de suite. Egalement en grande difficultés ces dernières semaine, le Magic avait retrouvé le goût de la victoire face aux Nets ce samedi. Mais l’embellie n’a pas duré très longtemps. En déplacement sur le parquet des Boston Celtics, les Floridiens ont une nouvelle fois chuté. L’entame de match a été très équilibrée, avec Orlando qui a fait la course en tête pendant l’essentiel du premier quart-temps et même au début du deuxième mais les coéquipiers d’Evan Fournier (16 points, 5 rebonds) ont commencé à montrer des signes de faiblesse, encaissant un 16-4 qui a lancé les Celtics. Au retour sur le parquet, les coéquipiers de Jaylen Brown (34 points) et Jayson Tatum (23 points) ont définitivement haussé le ton pour s’envoler au tableau d’affichage, démarrant le troisième quart-temps par un 19-6 pour atteindre la barre des 20 points d’avance.

New Orleans a fait céder Denver

Si, à l’orgueil, le Magic est revenu à huit points au début du quatrième quart-temps, les Celtics ont repris leur marche en avant pour s’imposer de 16 points (112-96), mettre un terme à une série de trois défaites de suite et rééquilibrer leur bilan à 21 victoires pour 21 défaites. Autre équipe dans le dur ces derniers jours, les New Orleans Pelicans ont renoué avec la victoire sur le parquet des Denver Nuggets. Les joueurs du Colorado ont pris le meilleur départ, prenant jusqu’à neuf points d’avance dès le premier quart-temps mais les coéquipiers de Brandon Ingram (30 points, 6 rebonds, 8 passes) et Zion Williamson (30 points, 6 rebonds) ont inversé la tendance avant la pause, atteinte avec sept points d’avance. Les Nuggets, s’ils ont su reprendre la main au tableau d’affichage à plusieurs reprises, ont craqué en fin de match avec un 9-1 qui a offert la victoire aux Pelicans (108-113). Après trois victoires de suite, Denver chute mais reste solidement dans le Top 6 à l’Ouest.



BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Dimanche 21 mars 2021

Miami Heat - Indiana Pacers : 106-109 (ap)

Houston Rockets - Oklahoma City Thunder : 112-114

> Théo Maledon (OKC) : 12 points à 4/12 aux tirs (dont 2/7 à trois points) et 2/2 aux lancers francs, 4 rebonds, 2 passes, 3 interceptions, 2 pertes de balle et 3 fautes en 32 minutes



Denver Nuggets - New Orleans Pelicans : 108-113

Boston Celtics - Orlando Magic : 112-96

> Evan Fournier (ORL) : 16 points à 6/19 aux tirs (dont 2/8 à trois points) et 2/2 aux lancers francs, 5 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 1 perte de balle et 1 faute en 35 minutes



