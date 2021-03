NBA - Saison régulière : Encore un succès pour Milwaukee et Utah, Atlanta voit sa série prendre fin

Plus d’informations à suivre…



BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Lundi 22 mars 2021

Cleveland Cavaliers - Sacramento Kings : 105-119



Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder : 103-112

> Théo Maledon (OKC) : 9 points à 3/12 aux tirs (dont 3/7 à trois points), 4 rebonds, 5 passes, 1 interception, 1 contre et 2 pertes de balle en 33 minutes



San Antonio Spurs - Charlotte Hornets : 97-100



Chicago Bulls - Utah Jazz : 95-120

> Rudy Gobert (UTAH) : 21 points à 9/11 aux tirs et 3/3 aux lancers francs, 10 rebonds, 2 passes, 9 contres et 4 fautes en 33 minutes



Houston Rockets - Toronto Raptors : 117-99



Memphis Grizzlies - Boston Celtics : 132-126 (ap)

> Killian Tillie (MEM) n’a pas joué



Milwaukee Bucks - Indiana Pacers : 140-113

> Axel Toupane (MIL) : 0 points à 0/1 aux tirs, 1 rebond, 2 contres et 1 faute en 3 minutes



Los Angeles Clippers - Atlanta Hawks : 119-110

> Nicolas Batum (LAC) : 0 points à 0/4 aux tirs (dont 0/3 à trois points), 4 rebonds, 3 passes et 1 faute en 23 minutes