NBA - Saison régulière : Deux nouveaux matchs reportés

Boston à nouveau à l’arrêt, Dallas en sous-nombre

La NBA semblait relativement à l’abri du coronavirus. Mais la donne est très clairement en train de changer aux Etats-Unis. Alors que, jusqu’à présent, une seule rencontre avait été reportée à une date ultérieure au tout début de la saison, le duel entre Oklahoma City et Houston en raison du comportement de James Harden, qui avait été aperçu dans un club en amont de la rencontre, ce nombre augmente très rapidement. Alors qu’un deuxième match, entre Boston et Miami, a été reporté ce dimanche en raison de doutes concernant un joueur du Heat qui avait contraint la NBA à considérer l’ensemble de l’effectif de la franchise floridienne comme « cas contact », ce sont deux nouvelles rencontres prévues ce lundi et ce mardi qui n’auront pas lieu à la date prévue.Après avoir vu leur match face à Miami reporté, les Boston Celtics sont une nouvelle fois à l’arrêt. En effet, n’ayant pas à sa disposition le nombre minimum de huit joueurs à inscrire sur la feuille de match pour la rencontre face aux Chicago Bulls ce mardi, ayant sept joueurs écartés en raison de l’application des règles sanitaires en vigueur, la NBA a acté le report à une date ultérieure. L’autre rencontre concernée, prévue ce lundi, est celle entre les Dallas Mavericks et les New Orleans Pelicans. Selon le journaliste d’ESPN Adrian Wojnarowski, ce report est justifié par l’incapacité pour les Dallas Mavericks d’aligner huit joueurs sur la feuille de match. Face à ce qui pourrait être une flambée épidémique, la NBA a déjà prévu une réunion avec le syndicat des joueurs ainsi qu’une autre concernant son Conseil d’Administration afin d’apporter les modifications nécessaires aux protocoles en place.