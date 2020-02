NBA - Saison régulière : Bucks et Pistons à la relance, les Raptors faciles quand les Rockets se sont sortis du piège

Milwaukee facile face à Phoenix



Another near triple-double from Giannis:

30 PTS | 19 REB | 9 AST | 1 BLK | 1 STL pic.twitter.com/7pp4LubfTE



— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 2, 2020

Houston a dû se dépouiller face à Zion Williamson

Toronto a fini fort pour dominer Chicago



Now THAT'S how you answer a snub pic.twitter.com/pVAcEBTAx9

— Toronto Raptors (@Raptors) February 2, 2020

BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Dimanche 2 février 2020

Super Bowl oblige, la NBA a aménagé la programmation des quatre matchs disputés ce dimanche. Pour ne pas faire de l’ombre à la finale du championnat NFL, c’est une journée au lieu d’une soirée que la ligue nord-américaine de basketball a proposé. A cette occasion, les Detroit Pistons ont parfaitement reçu les Dallas Mavericks. Ce sont les Texans qui ont pris le meilleur départ pour mener de 21 points après seulement sept minutes de jeu. Mais les coéquipiers d’Andre Drummond (21 points, 17 rebonds) et de Sekou Doumbouya (17 points, 5 rebonds), récemment tancé par son entraîneur, ont su effacer ce départ catastrophique à trois minutes et demie de la mi-temps. Les Pistons ont pris l’avantage au score au retour des vestiaires mais sans jamais faire définitivement la différence. Les coéquipiers de Nikola Jokic (36 points, 10 rebonds, 9 passes) ont pensé avoir fait le plus dur en reprenant l’avantage dans les deux dernières minutes mais Reggie Jackson a arraché la prolongation. Cinq minutes supplémentaires qui ont vu les Pistons démarrer fort avec un 9-2 qui a donné le ton pour aller chercher la victoire (128-123) et mettre fin à une série de cinq défaites consécutives. Denver, pour sa part, vit un coup d’arrêt après deux victoires qui ont permis aux Mavericks de réduire l’écart sur les Lakers.Battus par Denver lors de leur dernière sortie, les Milwaukee Bucks avaient à cœur de remettre les pendules à l’heure face aux Phoenix Suns. Et, grâce à l’inévitable Giannis Antetokounmpo (30 points, 19 rebonds, 9 passes), les joueurs de la franchise du Wisconsin ont atteint leur but dans un match qu’ils ont dominé de bout en bout. Mais il leur a fallu attendre le début du troisième quart-temps pour prendre plus nettement leurs aises au score face à des Suns qui ont résisté pendant les 24 premières minutes de jeu dans l’aspiration de Devin Booker (32 points, 7 rebonds, 6 passes), Kelly Oubre Jr (15 points, 10 rebonds) et Deandre Ayton (20 points, 14 rebonds). La fin de match a vu les joueurs de l’Arizona revenir à dix points de la meilleure équipe de la ligue mais le « Greek Freak » et ses coéquipiers n’étaient pas décidés à laisser leur échapper cette 42eme victoire en 49 matchs disputés. C’est avec une marge de 21 points qu’ils ont atteint leur objectif (129-108), eux qui n’ont jamais connu deux défaites d’affilée depuis le début de la saison. Phoenix, pour sa part, reste dans la lignée de leur match face à Oklahoma City avec une deuxième défaite de rang.Si les Bucks ont été faciles, les Rockets ont connu bien des difficultés pour venir à bout des Pelicans. Sur leur parquet, les coéquipiers d’un James Harden fidèle à lui-même (40 points, 10 rebonds, 9 passes) n’ont jamais été en maîtrise face à une équipe de bas de tableau dans la Conférence Ouest. Mais, pour faire mieux que résister, la franchise de La Nouvelle-Orléans a deux armes fatales que sont Brandon Ingram (28 points, 12 rebonds) et Zion Williamson (21 points, 10 rebonds) auxquelles Lonzo Ball (10 points, 11 rebonds) et Josh Hart (16 points, 10 rebonds) ont apporté un soutien important. Les deux équipes ont pris part à un chassé-croisé pendant l’essentiel de la rencontre avec un écart maximal qui n’a jamais dépassé la barre des dix points, neuf pour les Pelicans dans le premier quart-temps puis huit pour les Rockets dans une fin de match qui a tourné en leur faveur. En effet, les Texans ont pris la main à neuf minutes du terme de la rencontre pour le plus la lâcher et s’imposer de huit longueurs (117-109). Un deuxième succès de rang qui permet aux Rockets de continuer à réduire l’écart sur le Jazz quand les Pelicans repartent dans leurs travers avec ce 30eme revers en 50 matchs.Le dernier match de cette soirée a vu le champion en titre s’imposer face aux Chicago Bulls après avoir été malmenés pendant tout une mi-temps. Emmenés par Thaddeus Young (21 points, 7 rebonds), les joueurs de l’Illinois ont su effacer une entame de match difficile et un déficit de neuf points mais, une fois devant au score, ils n’ont pas su tenir et ont conclu ces douze premières minutes avec trois points de retard. L’indécision s’est maintenue jusqu’à la mi-temps avec les deux équipes qui se sont échangé la tête mais ce sont bien les Bulls qui ont rejoint les vestiaires avec un avantage de trois points. Une mi-temps qui a permis à Nick Nurse de remettre la tête de ses joueurs à l’envers et les coéquipiers de Terence Davis (31 points) et de Pascal Siakam (17 points, 9 rebonds, 5 passes) ont entamé la deuxième moitié du match sur un tout autre rythme. Un 17-4 a permis aux Raptors de reprendre nettement la tête et, si les Bulls ont tenté de limiter les dégâts, le quatrième quart-temps a été à sens unique pour le tenant du titre qui s’impose de 27 points (129-102) pour une onzième victoire de suite qui conforte leur deuxième place à l’Est derrière Milwaukee. Chicago, pour sa part, enchaîne un troisième revers de suite.- Denver Nuggets : 128-123Sekou Doumbouya (DET) : 17 points à 6/12 aux tirs (dont 2/5 à trois points) et 3/4 aux lancers francs, 5 rebonds, 2 pertes de balle et 3 fautes en 35 minutes- New Orleans Pelicans : 117-109William Howard (HOU) n’a pas joué- Phoenix Suns : 129-108Elie Okobo (PHX) : 2 points à 1/4 aux tirs (dont 0/1 à trois points), 1 rebond, 4 passes, 1 interception, 2 pertes de balle et 4 fautes en 26 minutes- Chicago Bulls : 129-102Adam Mokoka (CHI) n’a pas joué