NBA - Saison régulière : Brooklyn se reprend contre Washington, Milwaukee fait rechuter Indiana

Le match de la nuit : Brooklyn Nets - Washington Wizards

C'est un début de saison particulièrement contrasté pour les Nets. Dans la nuit de lundi à mardi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, Brooklyn, pour sa quatrième rencontre depuis le début de ce nouvel exercice, a renoué avec la victoire, cette fois contre les Wizards de Washington (104-90). Après un début de rencontre relativement équilibré, les locaux ont ensuite finalement assez rapidement pris les commandes, au niveau du tableau d'affichage, et ce même dès le début du premier quart-temps (11-8), pour ne plus jamais les lâcher. L'écart n'a eu de cesse de s'accentuer, jusqu'à même atteindre les +25 (47-22). Les Wizards ont alors semblé bien impuissant, face notamment à Kevin Durant, qui termine meilleur marqueur de sa franchise mais également meilleur marqueur de cette rencontre, avec des statistiques personnelles de 25 points, 8 rebonds et 4 passes décisives.

Le MVP de la nuit : Jayson Tatum (Boston Celtics)

20 points pour son premier match, 18 pour son deuxième et 31 pour son troisième. Depuis le début de ce nouvel exercice, Jayson Tatum semble monter en puissance. Dans la nuit de lundi à mardi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, ce quatrième match de sa franchise n'a pas dérogé à la règle. Les Boston Celtics ont mis fin à l'invincibilité des Charlotte Hornets, au terme de la prolongation (129-140). A cette occasion, Tatum est donc encore monté d'un cran. En effet, le joueur a terminé meilleur marqueur de sa franchise, mais également meilleur marqueur de cette rencontre, avec des statistiques personnelles de 41 points, 7 rebonds et 8 passes décisives. Un homme en forme qui devrait ainsi permettre à Boston de poursuivre sur sa lancée, avec cette deuxième victoire de rang qui en appelle forcément d'autres.

Le flop de la nuit : Indiana Pacers

C'est un début de saison relativement compliqué pour Indiana. Dans la nuit de lundi à mardi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, les Pacers ont chuté, à domicile, face aux Bucks de Milwaukee, champions NBA en titre (109-119). Indiana enregistre déjà une troisième défaite en seulement quatre rencontres disputées. En sachant que sa seule victoire jusqu'à présent est arrivée au terme de la prolongation. Pour ce nouveau match, les locaux ont fait jeu égal avec leur adversaire d'un soir pendant le premier quart-temps. En effet, à ce moment-là, Indiana était alors parvenu, plus d'une fois, à mener au score. Mais dès la fin du premier quart-temps, les Bucks ont alos pris les commandes, au niveau du tableau d'affichage (30-33), pour ensuite ne plus jamais les lâcher, sous la houlette notamment de Giannis Antetokounmpo (30 points, 10 rebonds, 9 passes décisives).

Le Français de la nuit : Killian Hayes (Detroit Pistons)

De nombreux Français étaient sur les parquets, dans la nuit de lundi à mardi, dans le cadre de la saison régulière de NBA. Niveau comptable, c'est Killian Hayes qui a su tirer son épingle du jeu. En effet, le pensionnaire de la franchise des Pistons de Detroit a terminé cette nouvelle rencontre avec des statistiques personnelles de 12 points (4/11 aux tirs, 2/3 à 3pts et 2/2 aux lancers-francs), 1 rebond, 3 passes décisives, 2 fautes, 1 interception, 0 ballon perdu et 1 contre en 27 minutes de jeu. Un bilan qui n'a finalement pas pu empêcher sa franchise des Pistons de Detroit de s'incliner, sur le parquet des Hawks d'Atlanta, sur le score de 122 à 104. Avec cette troisième défaite en autant de rencontres déjà disputées, Detroit ferme ainsi la marche, au niveau du classement de la conférence Est. Les Pistons vont tenter de se lancer enfin, dans deux jours, sur le parquet des 76ers de Philadelphia.



NBA / SAISON REGULIERE

Lundi 25 octobre 2021

Charlotte Hornets - Boston Celtics : 129-140 ap

Indiana Pacers - Milwaukee Bucks : 109-119

Atlanta Hawks - Detroit Pistons : 122-104

>>> Timothé Luwawu-Cabarrot (ATL) (0 point (0/3 aux tirs, 0/1 à 3pts et 0/0 aux lancers-francs), 1 rebond, 0 passe décisive, 0 faute, 0 interception, 0 ballon perdu et 0 contre en 3 minutes de jeu).

>>> Killian Hayes (DET) (12 points (4/11 aux tirs, 2/3 à 3pts et 2/2 aux lancers-francs), 1 rebond, 3 passes décisives, 2 fautes, 1 interception, 0 ballon perdu et 1 contre en 27 minutes de jeu).



Brooklyn Nets - Washington Wizards : 104-90

>>> Joël Ayayi (WAS) (0 point (0/0 aux tirs, 0/0 à 3pts et 0/0 aux lancers-francs), 0 rebond, 0 passe décisive, 0 faute, 0 interception, 0 ballon perdu et 0 contre en 4 minutes de jeu).



Miami Heat - Orlando Magic : 107-90

Toronto Raptors - Chicago Bulls : 108-111

Minnesota Timberwolves - New Orleans Pelicans : 98-107

Denver Nuggets - Cleveland Cavaliers : 87-99

>>> Petr Cornelie (DEN) (0 point (0/0 aux tirs, 0/0 à 3pts et 0/0 aux lancers-francs), 0 rebond, 0 passe décisive, 0 faute, 0 interception, 0 ballon perdu et 0 contre en 3 minutes de jeu).



Los Angeles Clippers - Portland Trail Blazers : 116-86

>>> Nicolas Batum (LAC) (2 points (1/2 aux tirs, 0/1 à 3pts et 0/0 aux lancers-francs), 6 rebonds, 1 passe décisive, 2 fautes, 2 interceptions, 2 ballons perdus et 0 contre en 22 minutes de jeu).