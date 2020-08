NBA - Saison régulière : Brooklyn relance son compteur aux dépens de Washington

First W of the restart ✅ pic.twitter.com/lTgSTtnAD3

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) August 2, 2020

BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Dimanche 2 août 2020

Les Nets sont enfin lancés ! Battus par Orlando ce vendredi pour leur premier match dans le cadre du « restart » de la saison NBA en Floride, les joueurs de Brooklyn sont venus à bout des Washington Wizards. Mais, pour cela, ils ont dû attendre la toute fin de match. Car ce sont bien les coéquipiers de Thomas Bryant (30 points, 13 rebonds) qui ont pris le meilleur départ, menant de neuf points après moins de six minutes de jeu. Un écart qui n’a toutefois pas tenu pour les joueurs de D.C., les Nets terminant le premier quart-temps avec trois points d’avance. Les coéquipiers de Timothé Luwawu-Cabarrot (8 points, 3 rebonds) ont fait la course en tête l’essentiel du temps avant la mi-temps, menant avec jusqu’à sept longueurs d’avance mais un tir à trois points de Thomas Bryant au dernier moment a permis aux deux équipes de retrouver les vestiaires à égalité. Sans Ian Mahinmi, qui est une nouvelle fois resté sur le banc, les joueurs de Washington ont continué de contrarier les plans des Nets pour entamer les douze dernières minutes avec une marge de deux points. Toutefois, emmenés par un Caris LeVert à nouveau énorme (34 points, 7 rebonds), Jarrett Allen (22 points, 15 rebonds) et Joe Harris (27 points, 7 rebonds), les Nets ont su faire la différence dans les six dernières minutes pour s’imposer de huit longueurs (118-110) et conforter leur place dans le Top 8 à l’Est, aux portes duquel restent les Wizards.- Washington Wizards : 118-110Timothé Luwawu-Cabarrot (BKN) : 8 points à 3/10 aux tirs (dont 1/6 à trois points) et 1/2 aux lancers francs, 3 rebonds, 1 contre et 2 fautes en 20 minutesIan Mahinmi (WAS) n’a pas jouéBoston Celtics - Portland Trail BlazersMemphis Grizzlies - San Antonio SpursOrlando Magic - Sacramento KingsHouston Rockets - Milwaukee BucksPhoenix Suns - Dallas Mavericks