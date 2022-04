NBA - Saison régulière : Brooklyn passe devant Cleveland, Hoard à son avantage, Utah a cédé en fin de match

Le match de la nuit : La bonne affaire pour les Nets

Alors qu’il ne reste qu’une seule rencontre avant la fin de la saison régulière, les Nets ont réalisé un bon coup en vue du play-in. La franchise de Brooklyn a pris le meilleur sur une formation en baisse de vitesse, qui restait sur deux défaites de suite, les Cavaliers. Une rencontre que les coéquipiers de Kevin Durant (36 points, 5 rebonds, 5 passes) ont très bien entamé, dépassant les quinze points d’avance au terme du premier quart-temps. Toutefois, les joueurs de Cleveland, emmenés par Darius Garland (31 points), n’avaient pas dit leur dernier mot. Revenus à huit longueurs à la pause, ils ont poursuivi leur effort au retour sur le parquet. Un 11-0 leur a même permis de prendre les commandes au tableau d’affichage, avec cinq points d’avance à douze minutes du terme de la rencontre. Un dernier quart-temps qui a basculé quand les Nets ont pu enchaîner dix points consécutifs pour passer devant au score puis se détacher. L’écart n’est alors jamais redescendu sous la barre des dix points pour la victoire de Brooklyn (118-107). Avant leur dernier match de la saison, les deux formations ont le même bilan (43 victoires pour 38 défaites) mais c’est bien Brooklyn qui prend la septième place et un ascendant en vue du play-in.

Le flop de la nuit : Les Bulls encore battus

La bonne forme des Nets arrivent trop tardivement pour profiter de la baisse de régime des Bulls. La franchise de l’Illinois a, en effet, signé une quatrième défaite consécutive à l’occasion de la réception des Hornets. Mis à part les premières secondes après l’ouverture du score de DeMar DeRozan (17 points), les joueurs de Charlotte ont mené au score de bout en bout. Si les Bulls, emmenés par Zach LaVine (23 points), ont limité les dégâts pendant les douze premières minutes de la rencontre, l’écart a pris une toute autre ampleur dans le deuxième quart-temps avec une marge de 28 longueurs au moment du retour aux vestiaires. Après avoir flirté avec les 40 points d’avance durant le troisième quart-temps, LaMelo Ball (24 points, 5 rebonds, 9 passes), Miles Bridges (20 points) et les Hornets ont commencé à baisser de pied. Une situation qui a permis aux Bulls de réduire l’écart mais sans espoir d’inverser la tendance. A nouveau battue (117-133), la franchise de Chicago ne bougera plus de la sixième place mais est en perte nette de vitesse avant les play-offs. Les Hornets, quant à eux, se remettent dans le droit chemin en vue du play-in avec ce deuxième succès de suite.

Le MVP de la nuit : Doncic impitoyable avec les Blazers

Luka Doncic a décidé de se payer les Blazers ! Dans une rencontre absolument à sens unique, durant laquelle la franchise de l’Oregon n’a tout simplement jamais mené au score, le meneur slovène s’est promené. Avec 39 poins et 11 rebonds, Luka Doncic a été le guide des Mavs dans cette rencontre à leur main. Si les Blazers, grâce à Drew Eubanks (18 points, 7 rebonds), ont essayé de résister dans le deuxième quart-temps, durant lequel ils n’auront vu l’écart gonfler que d’un point, ils ont un peu plus explosé au retour sur le parquet. Avec seulement neuf points inscrits dans les douze dernières minutes, Portland a vu l’écart dépasser les 50 points. Dwight Powell (18 points), a apporté son soutien à Luka Doncic pour permettre à Dallas de s’imposer avec une marge de 50 points (128-78). Un troisième succès de suite qui permet aux Mavericks de rester en lice pour la troisième place de la Conférence Ouest face aux Golden State Warriors. Le Jazz, quant à lui, est hors course après sa défaite à domicile face aux Suns (105-111), malgré Rudy Gobert (16 points, 12 rebonds).

Le Français de la nuit : Hoard impressionne mais perd

Toutefois, le Français qui a été le plus en vue est une nouvelle fois Jaylen Hoard. Dans une équipe du Thunder à la rotation limitée, six des onze joueurs sur la feuille de match étant entrés en jeu, le natif du Havre a été le leader de son équipe avec un double-double (27 points, 17 rebonds). Une performance qui n’a toutefois pas été suffisante pour prendre le meilleur sur une équipe des Lakers privée de Russell Westbrook, Anthony Davis, LeBron James et Carmelo Anthony. Le Thunder a fait la course en tête pendant l’essentiel du premier quart-temps mais les Californiens, emmenés par Stanley Johnson (21 points, 8 rebonds), ont repris les commandes dans les douze minutes menant à la pause. La deuxième moitié de la rencontre a été en deux temps. Si les joueurs d’OKC ont su se reprendre pour même repasser devant au tableau d’affichage quelques secondes, ils ont ensuite perdu le rythme et laissé les Lakers s’envoler. Si tout espoir de voir la saison se poursuivre après son 82eme match, la franchise californienne ne baisse pas les bras avec cette victoire (120-101) qui met fin à une série de huit défaites de suite. Le Thunder, battu pour la deuxième fois de suite, ont essayé de relever la tête, sans succès.



BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Vendredi 8 avril 2022

Detroit Pistons - Milwaukee Bucks : 101-131

> Killian Hayes (DET) : 6 points à 3/9 aux tirs (dont 0/5 à trois points), 3 rebonds, 3 passes, 1 contre et 1 faute en 27 minutes



Washington Wizards - New York Knicks : 92-114

> Evan Fournier (NYK) : 17 points à 6/14 aux tirs (dont 4/10 à trois points) et 1/2 aux lancers francs, 3 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 4 fautes en 28 minutes



Brooklyn Nets - Cleveland Cavaliers : 118-107



Toronto Raptors - Houston Rockets : 117-115



Chicago Bulls - Charlotte Hornets : 117-133



Miami Heat - Atlanta Hawks : 113-109

> Timothé Luwawu-Cabarrot (ATL) : 0 points à 0/2 aux tirs (dont 0/2 à trois points), 1 rebond, 1 passe et 1 faute en 15 minutes



Dallas Mavericks - Portland Trail Blazers : 128-78

> Frank Ntilikina (DAL) : 0 points à 0/1 aux tirs (dont 0/1 à trois points) et 1 faute en 5 minutes



Utah Jazz - Phoenix Suns : 105-111

> Rudy Gobert (UTAH) : 16 points à 5/7 aux tirs et 6/9 aux lancers francs, 12 rebonds, 2 passes, 1 contre, 4 pertes de balle et 4 fautes en 33 minutes



Los Angeles Lakers - Oklahoma City Thunder : 120-101

> Jaylen Hoard (OKC) : 27 points à 13/23 aux tirs (dont 1/4 à trois points), 17 rebonds, 4 passes, 1 interception, 1 contre, 2 pertes de balle et 3 fautes en 47 minutes

> Théo Maledon (OKC) n'a pas joué