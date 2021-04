Les Brooklyn Nets ont réussi le test. Face aux Phoenix Suns, deuxième de la Conférence Ouest, les coéquipiers d’un Kevin Durant de retour (33 points, 6 rebonds) ont réalisé un match plein, mis à part un deuxième quart-temps plus compliqué, malgré l’absence de James Harden ou Spencer Dinwiddie. L’entame de match a vu les deux équipes prendre à tour de rôle les commandes mais sans jamais creuser un écart significatif, les Nets ne menant jamais de plus de sept points quand les Suns ont conclu ces douze minutes avec cinq longueurs d’avance. Mais, sur leur lancée et profitant d’un petit trou d’air de la part des joueurs de Brooklyn, les coéquipiers de Devin Booker (36 points), Torrey Craig (20 points, 14 rebonds) et Deandre Ayton (20 points, 13 rebonds) ont pu dépasser à deux reprises la barre des dix points d’avance… avant le réveil des Nets, qui ont terminé la mi-temps avec un 15-5 pour revenir à deux longueurs. Comme en début de match, l’indécision a marqué un troisième quart-temps équilibré mais que les Nets ont mieux fini, entamant les douze dernières minutes avec cinq points d’avance. C’est alors que Kevin Durant est clairement sorti de sa boîte, permettant à Brooklyn de prendre jusqu’à seize points d’avance et de gérer les dernières minutes à leur main. Au final, les Nets s’imposent de neuf longueurs (128-119), confortant leur première place à l’Est et infligeant aux Suns une deuxième défaite de suite, ce qui n’était plus arrivé depuis la fin du mois de janvier dernier.

Un jour sans pour les Celtics face aux Hornets

Les Boston Celtics ne sont pas dans une bonne passe. Dominés ce vendredi sur le parquet des Brooklyn Nets, les joueurs de Nouvelle-Angleterre ont enchaîné avec une deuxième défaite consécutive à l’occasion de leur déplacement à Charlotte à l’issue d’une rencontre à sens unique. En effet, après avoir ouvert le score par l’intermédiaire de Jayson Tatum (19 points, 11 rebonds), les Celtics n’ont plus mené au tableau d’affichage jusqu’au buzzer final. Entre-temps, les Hornets ont pu s’appuyer sur une belle efficacité à trois points (21 tirs réussis à 48,8% d’efficacité) pour creuser très vite un écart de quinze points dans le premier quart-temps, qui a ensuite oscillé entre sept et quatorze longueurs. Efficaces dans les douze minutes menant à la mi-temps, les coéquipiers de Devonte Graham (24 points, 9 passes) ont toutefois du gérer une révolte des Celtics, revenus à huit points avant la pause. Avec un Evan Fournier très discret (0 points) malgré quasiment 20 minutes sur le parquet, les Celtics ont été dépassé dès le retour sur le parquet avant de réagir une nouvelle fois pour aborder les douze dernières minutes à douze points des Hornets, qui évoluaient sans LaMelo Ball ou encore Gordon Hayward. Ces derniers n’ont toutefois pas coupé leur effort dans le dernier quart-temps pour s’imposer de 21 points (125-104), un deuxième succès consécutif après celui face à Cleveland ce vendredi qui leur permet d’équilibrer leur bilan (30 victoires pour 30 défaites). Boston, pour sa part, devra se reprendre lors de sa prochaine sortie face au Thunder.



BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Dimanche 25 avril 2021

Charlotte Hornets - Boston Celtics : 125-104

> Evan Fournier (BOS) : 0 points à 0/3 aux tirs (dont 0/2 à trois points), 3 rebonds, 1 passe, 1 perte de balle et 1 faute en 20 minutes



Brooklyn Nets - Phoenix Suns : 128-119

> Timothé Luwawu-Cabarrot (BKN) n’a pas joué



Portland Trail Blazers - Memphis Grizzlies

Washington Wizards - Cleveland Cavaliers

Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks

Orlando Magic - Indiana Pacers

Golden State Warriors - Sacramento Kings