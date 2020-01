NBA - Saison régulière : Après deux défaites de suite, les Spurs conjurent le sort face au Heat

Entre San Antonio avec ses deux défaites de suite et Miami avec ses deux victoires de suite, une série allait prendre fin. Ce sont les joueurs de la franchise texane qui ont eu le dernier mot sur leur parquet mais ça n’a pas du tout été simple. La première moitié du match a vu les deux équipes prendre nettement l’avantage au score à tour de rôle. Dans le premier quart-temps, les coéquipiers de Bam Adebayo (21 points, 16 rebonds) ont signé un 11-0 pour creuser le premier écart significatif de la rencontre avant de voir ceux de LaMarcus Aldridge (21 points) signer un 5-0 dans les derniers instants et terminer les douze premières minutes de jeu avec seulement trois points de retard. Dès l’entame du deuxième quart-temps, les Texans ont accéléré le rythme et pris le contrôle des opérations pour compter d’abord huit puis jusqu’à 12 points d’avance. Une baisse de tension a permis à Miami, grâce à un 8-0, de revenir à quatre longueurs mais deux lancers-francs de DeMar DeRozan (20 points, 9 rebonds, 9 passes) ont permis aux Spurs de rallier les vestiaires avec six points d’avance. Un avantage qu’ils ont perdu dès le retour sur le parquet de l’AT&T Center avec un 13-4 qui a relancé le Heat dans cette rencontre. Dès lors, le reste du match a été un chassé-croisé dans lequel aucune des deux équipes n’a compté plus de cinq points d’avance. Les séries offensives se sont enchaînées mais, à six minutes de la fin de la rencontre, les Spurs ont signé un 10-0 qui a changé la donne. Avec sept points d’avance et deux minutes à jouer, les Texans ont pu gérer la fin de match pour s’imposer de cinq longueurs (107-102) et renouent avec la victoire quand les Floridiens vivent un coup d’arrêt.



BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Dimanche 19 janvier 2020

San Antonio Spurs - Miami Heat : 107-102

