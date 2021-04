NBA - Saison régulière : Antetokounmpo frôle son record en carrière, Utah sur sa lancée

Le match de la nuit : Utah Jazz - Chicago Bulls

Et de huit ! Dans la nuit de vendredi à samedi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, le Utah Jazz s'est imposé contre les Chicago Bulls (113-106), enregistrant là sa huitième victoire de rang. Dans cette rencontre, les visiteurs ont parfois eu l'opportunité d'être devant, au niveau du tableau d'affichage, comme par exemple dans le deuxième quart-temps, mais leur avance n'a jamais été au-delà des +5 (38-43). C'est véritablement à partir de la toute fin du troisième et avant-dernier quart-temps que Utah a accéléré, pour se mettre à l'abri et ne plus être rattrapé, sous l'impulsion notamment de Donovan Mitchell (26 points, 3 rebonds, 5 passes décisives), alors que Rudy Gobert termine en double-double (19 points, 13 rebonds, 1 passe décisive). Le Utah Jazz conserve sa première place du classement de la conférence Ouest. De leur côté, les Chicago Bulls, avec cette sixième défaite de rang, sont dixièmes de celui de l'Est.

Le MVP de la nuit : Giannis Antetokounmpo

Plus d'informations à venir...

Le flop de la nuit : Golden State Warriors

Plus d'informations à venir...

Le Français de la nuit : Evan Fournier

Plus d'informations à venir...



NBA / SAISON REGULIERE

Vendredi 2 avril 2021

Toronto Raptors - Golden State Warriors : 130-77

Boston Celtics - Houston Rockets : 118-102

>>> Evan Fournier (BOS) (23 points (8/13 aux tirs, 7/11 à 3pts et 0/0 aux lancers-francs), 2 rebonds, 0 passe décisive, 3 fautes, 0 interception, 2 ballons perdus et 0 contre en 30 minutes de jeu).



New York Knicks - Dallas Mavericks : 86-99

Indiana Pacers - Charlotte Hornets : 97-114

Memphis Grizzlies - Minnesota Timberwolves : 120-108

New Orleans Pelicans - Atlanta Hawks : 103-126

Utah Jazz - Chicago Bulls : 113-106

>>> Rudy Gobert (UTA) (19 points (6/7 aux tirs, 0/0 à 3pts et 7/8 aux lancers-francs), 13 rebonds, 1 passe décisive, 2 fautes, 0 interception, 2 ballons perdus et 2 contres en 32 minutes de jeu).



Phoenix Suns - Oklahoma City Thunder : 140-103

>>> Théo Maledon (OKC) (33 points (10/18 aux tirs, 5/7 à 3pts et 8/10 aux lancers-francs), 5 rebonds, 3 passes décisives, 3 fautes, 1 interception, 5 ballons perdus et 0 contre en 31 minutes de jeu).



Portland Trail Blazers - Milwaukee Bucks : 109-127

Sacramento Kings - Los Angeles Lakers : 94-115