NBA - Sacramento : Test positif au coronavirus pour Harrison Barnes

La NBA fait tout pour colmater les fuites de la bulle

La NBA continue de faire face au coronavirus. Alors que les 22 équipes conviées à Orlando pour la fin de la saison ont rejoint la bulle mise en place par la ligue nord-américaine, les cas se multiplient. Alors que, ce lundi, c’est Russell Westbrook qui a confirmé avoir été testé positif, c’est au tour d’un joueur des Sacramento Kings de rendre public le résultat de son test. L’ailier de la franchise californienne Harrison Barnes a confirmé via son compte Twitter officiel avoir contracté le coronavirus. « Avant le départ de l’équipe la semaine dernière, j’ai été testé positif au coronavirus. Je suis asymptomatique et je me porte bien. Je suis placé en quarantaine et je vais appliquer le protocole de sécurité jusqu’au moment où je serai autorisé à reprendre l’entraînement, a déclaré ce dernier. J’espère rejoindre mon équipe à Orlando dès qu’il sera sans danger de le faire. Restez en sécurité. »Le protocole mis en place par la NBA va désormais imposer à Harrison Barnes des tests de dépistage quotidiens et ne pourra rallier Orlando que s’il obtient deux tests négatifs consécutifs. Une fois arrivé en Floride, il devra toutefois observer une période d’isolement de 48 heures. Mais la NBA est également sur le qui-vive pour d’éventuels cas à l’intérieur de la bulle d’Orlando. En effet, selon une indiscrétion du journaliste de The Athletic Shams Charania, la NBA a mis en place une ligne téléphonique anonyme où peuvent être remontées les éventuelles failles dans le respect des strictes mesures sanitaires mises en place dans les hôtels et les salles réquisitionnés à cette occasion. « Plusieurs joueurs ont reçu des avertissement », assure ce dernier via son compte Twitter officiel. Alors que les Etats-Unis font face à une recrudescence des cas, la NBA se donne tous les moyens de réussir la conclusion, dans des circonstances exceptionnelles, de sa saison.