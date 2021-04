NBA - Sacramento : Les Kings deux semaines sans Fox

Les espoirs de participer au play-in étaient minces pour Sacramento. Ils vont le devenir un peu plus puisque la pire des nouvelles qui pouvait tomber vient de frapper la franchise. De’Aaron Fox, le meilleur élément de l’équipe, a été placé dans le protocole de santé de la Ligue et va manquer entre 10 et 14 jours de compétition. Selon les informations de The Athletic confirmées par ESPN, le meneur de 23 ans va respecter une période d’isolement. Il n’est toutefois pas indiqué s’il a été positif au coronavirus ou s’il est juste cas contact. Voici un terrible coup dur pour l’équipe classée douzième à l’Ouest. Le numéro 5 est tout simplement son meilleur scoreur et son meilleur passeur avec 25,2 points et 7,2 passes décisives de moyenne par match. Le tout en 58 matchs joués sur les 59 disputés par son équipe depuis le début de l’exercice.

Fox en mode All-Star

Les Kings peuvent redouter son absence tant Fox porte la franchise cette saison et encore plus sur les dernières semaines. Fin mars, pour la deuxième fois de la saison, il a été désigné joueur de la semaine (du 21 au 28) de la conférence Ouest. Il a grandement contribué aux quatre victoires de son équipe sur cette semaine-là avec notamment son record en carrière enregistré le 25 mars contre les Warriors (44 points). Sacramento a fini le troisième mois de l’année en trombe avec sept victoires en huit matchs mais a complètement perdu le fil en avril, en perdant 10 de ses 12 matchs. L’intéressé, lui, a continué à empiler les points. Sur les cinq dernières sorties des Kings, il a dépassé la barre des 30 unités à trois reprises. La franchise californienne dirigée par Luke Walton se serait bien passée de cette nouvelle d’autant que Sacramento s’apprête à affronter tour à tour Golden State, Dallas, Utah, les Lakers puis Dallas encore une fois.