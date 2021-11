NBA - Sacramento : C'est terminé pour Luke Walton

Alvin Gentry Has Been Named Interim Head Coach pic.twitter.com/a01BAW4o5W

Gentry assurera l’intérim

Pour Luke Walton, c’est bel et bien terminé. Arrivé sur le banc des Kings en avril 2019 sur décision de son ancien coéquipier chez les Los Angeles Lakers Vlade Divac, l’entraîneur de 41 ans voit son mandat à la tête de la franchise de la capitale de la Californie arriver à son terme au bout de seulement deux ans et demi. « Après une profonde évaluation de la saison jusqu’à maintenant, j’ai pris la décision d’effectuer un changement concernant le poste d’entraîneur en chef, a déclaré dans un communiqué le manager général des Sacramento Kings Monte McNair. Je tiens à remercier Luke Walton pour ses efforts et tout ce qu’il a pu apporter à notre équipe. » Une décision qui intervient alors que la franchise californienne connaît un début de saison plus que compliqué, avec un bilan de six victoires pour onze défaites. C’est surtout une série de sept revers lors des huit dernières rencontres qui a poussé les dirigeants des Kings à trancher dans le vif.Alors que la recherche d’un nouvel entraîneur est d’ores-et-déjà lancée, l’intérim sera assuré jusqu’à nouvel ordre par Alvin Gentry. Ce dernier, selon les sources de la chaîne américaine ESPN, pourrait voir le provisoire se prolonger si les résultats sont encourageants. S’il est déjà assuré d’avoir une augmentation de salaire alors qu’il est toujours sous contrat pour la saison prochaine comme entraîneur adjoint, Alvin Gentry ne devrait toutefois pas être une solution de long terme, surtout si les dirigeants des Kings parviennent à convaincre un entraîneur de premier plan pour relancer une équipe en déroute et une franchise qui n’a plus connu les play-offs depuis 2006, soit la plus longue absence pour la fin de saison du championnat NBA. Sous Luke Walton, le bilan restera de 68 victoires pour 93 défaites avec une formation qui est une des moins cotées pour ses performances défensives.